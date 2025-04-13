Очередной удар по Украине: 34 погибших, F-16 уничтожен

13 апреля российские войска нанесли ракетный удар по центру украинского города Сумы. По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины, в результате атаки погибли 34 человека, включая двоих детей. Еще 117 человек получили ранения, среди них 15 детей.

Власти сообщают, что удары были нанесены двумя баллистическими ракетами «Искандер-М». Первая ракета поразила здание, вторая — предположительно с осколочной боевой частью — взорвалась в воздухе, чтобы нанести максимальный урон среди мирного населения. Большинство погибших стали жертвами именно второго удара, произошедшего в районе жилой застройки, учебных заведений и магазинов.

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко назвал произошедшее умышленным уничтожением гражданских в церковный праздник. По его словам, люди погибли на улицах, в автомобилях, общественном транспорте и в своих домах.

Украинская разведка утверждает, что ракеты были выпущены с территории России — из Воронежской и Курской областей, подразделениями 112-й и 448-й ракетных бригад соответственно.

В тот же день Министерство обороны России сообщило, что российские силы сбили украинский истребитель F-16. При этом не было указано, где и когда это произошло. Украинские военные накануне сообщили о гибели капитана Павла Иванова, который выполнял боевое задание на F-16. Президент Украины Владимир Зеленский посмертно присвоил ему звание Героя Украины. По информации источников украинской власти, самолет Иванова мог быть сбит российской ракетой — либо с комплекса С-400, либо ракетой класса «воздух-воздух» Р-37. Версия о дружественном огне исключается.