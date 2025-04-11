Департамент полиции Лос-Анджелеса сообщает, что двое ранее пропавших детей, 9-летняя Авоора Коломиец и её 7-летний брат Грант Коломиец, благополучно найдены и возвращены своей семье.

Ранее полиция обращалась к общественности с просьбой помочь в их поиске после того, как дети были, предположительно, увезены их биологическим отцом, 39-летним Родионом Коломиец, который на тот момент уже лишился права опеки.

Оба ребёнка были в последний раз замечены 8 апреля 2025 года в школе в районе Силмар. Согласно данным следствия, их забрал отец и, как предполагалось, выехал с ними на автомобиле Toyota Prius серого цвета 2016 года с номерным знаком #9PKY966 в сторону мексиканской границы. По данным полиции, отец, уроженец Украины, возможно, пытался вывезти детей из США в Украину.

Благодаря скоординированным действиям полиции, пограничных служб и международных партнёров, дети были найдены в безопасности. Подробности операции пока не разглашаются в интересах следствия, однако в полиции подтверждают, что угрозы жизни и здоровью детей нет.

Родион Коломиец в настоящее время находится под стражей, и против него, вероятно, будут выдвинуты обвинения, связанные с похищением и нарушением судебного постановления об опеке.

Полиция выражает благодарность всем, кто откликнулся и предоставил информацию, способствовавшую скорейшему разрешению ситуации.