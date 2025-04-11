Федеральный суд США разрешил администрации Дональда Трампа ввести новое правило, обязывающее всех иностранцев, находящихся в стране более 30 дней, пройти официальную регистрацию. Решение суда было вынесено в четверг, а само требование вступило в силу в пятницу, 4 апреля.

Закон основан на действующем, но долгое время неиспользуемом Законе о регистрации иностранцев, принятом ещё в 1940 году. Теперь этот закон вновь начал применяться в рамках указа президента Трампа «О защите американского народа от вторжения», подписанного 20 января 2025 года.

Министр внутренней безопасности Кристи Ноэм напомнила, что до 11 апреля все иностранцы, находящиеся в США более 30 дней, обязаны пройти регистрацию через Службу гражданства и иммиграции (USCIS). По её словам, несоблюдение требований закона будет рассматриваться как преступление и может повлечь за собой штраф, тюремное заключение или оба наказания одновременно.

— «Президент Трамп и я ясно даём понять: если вы находитесь в стране незаконно — уезжайте. Уехав добровольно, вы можете сохранить шанс однажды вернуться и жить здесь легально», — заявила Ноэм. — «Мы будем соблюдать все иммиграционные законы, без исключений. Нам нужно знать, кто находится в стране, ради безопасности американцев».

В соответствии с новым правилом:

Все иностранцы, находящиеся в США 30 дней и дольше по состоянию на 11 апреля , должны немедленно зарегистрироваться.

, должны немедленно зарегистрироваться. Те, кто въезжает в страну после 11 апреля , обязаны зарегистрироваться в течение 30 дней с момента прибытия .

, обязаны зарегистрироваться . Подростки, достигшие 14 лет , должны пройти повторную регистрацию и сдать отпечатки пальцев.

, должны пройти повторную регистрацию и сдать отпечатки пальцев. Родители обязаны зарегистрировать детей младше 14 лет, если они находятся в стране более 30 дней.

После регистрации иностранцу выдается официальный документ, подтверждающий его статус. Все лица в возрасте от 18 лет обязаны носить его с собой постоянно.

Министерство внутренней безопасности предупреждает, что нарушения не будут игнорироваться. Власти намерены строго контролировать соблюдение новых правил, и никаких исключений или “убежищ” для уклоняющихся от регистрации не будет.