Американку российского происхождения освободили из колонии в РФ

Американку российского происхождения Ксению Карелину освободили из российской колонии и вернули в США

Бывшая балерина и косметолог Ксения Карелина, имеющая гражданства России и США, вернулась на родину в Калифорнию после почти полутора лет заключения в России. В январе 2023 года она была задержана в Екатеринбурге по обвинению в “мелком хулиганстве”, а позже — в государственной измене.

Следствие заявило, что Карелина с февраля 2022 года переводила средства в украинский фонд Razom for Ukraine, включая один платеж на сумму $51,8. По версии российских властей, эти средства могли быть использованы для закупки боеприпасов. Также утверждалось, что она участвовала в акциях в поддержку Украины. В октябре 2023 года суд приговорил её к 12 годам колонии по статье о госизмене.

Карелину освободили в результате обмена на Артура Петрова — гражданина России и Германии, обвинённого в США в нарушении санкционного режима при поставке микроэлектроники в РФ. Обмен стал возможен при участии американских правозащитников, дипломатических усилий и поддержки бывшего президента Дональда Трампа, как сообщили представители инициативы Global Reach.

Госсекретарь Марко Рубио и другие официальные лица подтвердили возвращение Карелиной. Её бывшие коллеги и близкие выразили облегчение по поводу освобождения.

Российские государственные СМИ продолжают называть Карелину “предательницей”, ссылаясь на её переезд в США и действия после начала конфликта в Украине. В американских медиа, напротив, её дело называют политически мотивированным.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship