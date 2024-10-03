DMV: для продления водительских прав письменный тест некоторым гражданам в Калифорнии не нужно.

30 сентября Калифорнийский департамент транспортных средств (DMV) сообщил, что с 1 октября калифорнийские водители в возрасте 70 лет и старше, чьи права истекают в 2024 году и позже, больше не будут обязаны проходить письменный тест на знание, если у них нет нарушений правил дорожного движения.

Ожидается, что это изменение значительно упростит жизнь тысячам пожилых водителей, снизив количество посещений отделений DMV и уменьшив время, проведенное в очередях, а также улучшит качество обслуживания других граждан.

Однако в офисы DMV приходить 70-летним жителям Калифорнии все же придется – для проверки зрения и обновления фотографии. В некоторых уведомлениях о продлении водительских прав, срок действия которых истекает в 2024 году, может быть указано, что требуется проверка знаний, но она будет отменена во время визита в офис. Для оптимизации процесса DMV рекомендует подавать заявления онлайн – это поможет значительно сократить время ожидания в офисе.

Однако для некоторых категорий водителей, таких как вновь прибывшие в Калифорнию или тех, кто продлевает права плохие показатели вождения, письменный тест на знание правил остается обязательным. DMV установил четкие критерии для таких водителей: наличие двух или более аварий в течение последних двух лет перед истечением срока действия прав, три или более аварии в течение трех лет, лишение водительских прав из-за вождения в нетрезвом виде в течение двух лет до даты истечения срока их действия, а также превышение установленного лимита штрафных баллов.

Водители имеют возможность сдать тест лично в офисе DMV, а можно пройти его онлайн.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship