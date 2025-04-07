Гражданин России приговорён в США к почти шести годам тюрьмы за незаконный экспорт авиадеталей в Россию

В Аризоне суд приговорил гражданина России Олега Сергеевича Пацулю к 70 месяцам лишения свободы (почти 6 лет) за участие в схеме по незаконному экспорту авиационных комплектующих в Россию и отмыванию денег. Его сообщник, Василий Сергеевич Беседин, также гражданин России, был осуждён ранее — в декабре 2024 года он получил 2 года тюрьмы.

Пацуля, проживавший во Флориде, признал вину весной 2024 года. По данным суда, он был организатором схемы, в рамках которой с мая 2022 года скупал у американских поставщиков контролируемые компоненты для гражданской авиации — в том числе тормозные системы для Boeing 737 — и незаконно отправлял их в Россию. Чтобы скрыть конечного получателя, использовались подставные зарубежные компании и ложные сведения об экспорте в третьи страны, например Турцию.

Судья Доминик Ланца отметил, что Пацуля совершил эти преступления вскоре после получения американской визы, назвав действия обвиняемого «тяжёлым предательством доверия США».

Как выяснилось в ходе расследования, через счета компании MIC P&I LLC, связанной с Пацулей, прошло более 4,5 миллиона долларов, поступивших от российских авиакомпаний через турецкие банки. Эти средства предназначались для покупки запчастей с последующим нелегальным экспортом.

В рамках приговора Пацуля обязан конфисковать имущество — в том числе роскошный автомобиль и катер — на сумму, эквивалентную незаконным доходам.