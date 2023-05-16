Проживающий в США Олег Пацуля и его сообщник организовали схему по поставке в Россию авиазапчастей на миллионы долларов в обход американских санкций. Им вменяется в вину нарушение экспортного контроля США и отмывание денег, пишет Русская служба «Голоса Америки».

Газета The New York Times опубликовала расследование как запчасти американского производства попадают в российские авиакомпании, несмотря на введенные санкции. Журналисты ссылаются на данные российской таможни, согласно которым, только в прошлом году в Россию были отправлены деталей самолетов Boeing, Airbus и других компаний на миллионы долларов.

Арест 11 мая Олега Пацули и его напарника – лишь одна из историй в этой цепочке.

На прошлой неделе агенты ФБР провели обыск в принадлежащей Олегу Пацуле квартире в комплексе Trump Towers в Санни Айлс Бич, штат Флорида.

Пацулю и его сообщника обвиняют в организации поставок запчастей, включая дорогостоящие тормозные системы для самолета Boeing 737, по крайней мере двум российским авиакомпаниям, которым было строго запрещено приобретать продукцию американского производства на основании временного запрета, изданного Министерством торговли США.

Как сообщает The New York Times, данная схема стала одной из многих попыток обойти санкции, наложенные на российскую авиапромышленность. Согласно попавшим в распоряжение издания данным российской таможни, прошлом году в Россию были успешно отправлены тысячи партий авиазапчастей.

Большая часть продукции была направлена через такие страны, как ОАЭ, Турция, Китай и Мальдивы. Но несколько партий были отправлены в Россию напрямую из США или Европы.

По сообщению издания, данные фиксируют более 5 000 единичных поставок авиазапчастей в Россию в течение восьми месяцев в 2022 году, от простых винтов до стартера авиационного двигателя под маркой Honeywell стоимостью 290 000 долларов США.

Всего за восемь месяцев в Россию было отправлено авиазапчастей американского производства на сумму $14,4 млн, в том числе на $8,9 млн деталей, которые, согласно описанию, были произведены или выпущены под торговой маркой Boeing и проданы в Россию через третьих лиц.

Компания Boeing, в ответ на запрос журналистов The New York Times, заявила, что она полностью соблюдает санкции США и приостановила поставку запчастей, техническое обслуживание и техническую поддержку для клиентов в России в начале 2022 года.

Эксперты по цепочкам поставок в авиации считают, что авиадетали, вероятно, попали в России из различных источников, в том числе запасов авиакомпаний в третьих странах, ремонтных предприятий или перекупщиков, торгующих отбракованными деталями.

После вторжения России в Украину Соединенные Штаты совместно с правительствами более 40 других стран ввели санкции против России, включая ограничение доступа Москвы к оружию, компьютерным чипам, деталям самолетов и другим товарам, необходимым для подпитки ее экономики и ведения войны.

Санкции также распространяются на российские авиакомпании, включая «Аэрофлот», его дочернюю компанию «Россия» и другие.