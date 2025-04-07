Во Флориде приговорили владельцев кадровых агентств за налоговое и иммиграционное мошенничество

Двое граждан Украины, Олег Олийнык и Александр Юрчик, экстрадированные из Таиланда в США в сентябре 2024 года, были приговорены к 15 годам тюремного заключения каждый. Суд признал их виновными в заговоре с целью обмана государства и отмывании денег через сеть кадровых агентств, действовавших в Южной Флориде.

Согласно материалам дела, с 2008 по 2021 год Олийнык, Юрчик и их сообщники управляли несколькими кадровыми компаниями, включая Paradise Choice LLC, Tropical City Services LLC и другие. Через эти фирмы они трудоустраивали мигрантов без разрешения на работу в гостиничную и ресторанную сферу, уклоняясь от уплаты более 25 миллионов долларов федеральных налогов.

Помимо тюремного срока, судья окружного суда США обязал Олийныка и Юрчика выплатить более 10,8 миллиона долларов в качестве компенсации и лишил их 11 миллионов долларов в пользу государства. Также назначен надзор на срок три года после освобождения.

Олийнык и Юрчик стали очередными фигурантами операции Operation RoomKey — совместного расследования налогового управления Минюста, прокуратуры Южного округа Флориды, Службы внутренней безопасности (HSI) и налоговой службы IRS-CI.

Ранее по этому делу уже были осуждены другие участники схемы. В 2022 году Михаил Чугай получил свыше 24 лет тюрьмы, Александр Моргунов — 8 лет, Владимир Огородничук — 4 года. Бывший полицейский Ки-Уэста Игорь Касьяненко, а также Роман Рябов, Микуc Берзиньш и Андрейс Козловс признали вину в 2022 году по делу, связанному с компанией Phoenix ADB Services Inc.

Также были осуждены Батыр Мятиев (32 месяца тюрьмы), Эка Самадашвили и Давид Павлиашвили (за ущерб налоговой системе на более чем 8,4 млн долларов), и Петр Сутка (4 года заключения), а также его сообщники Зденек Стрнад и Васил Хатиашвили.

Операция проводилась при активной поддержке Управления международных дел Минюста США, американского посольства в Таиланде, Королевской полиции Таиланда и Генеральной прокуратуры Таиланда.