Президент Трамп объявил чрезвычайное положение в стране с целью усиления конкурентных позиций, защиты суверенитета и укрепления национальной и экономической безопасности

Президент США Дональд Трамп объявил о введении национального чрезвычайного положения в связи с разрушительными последствиями международной торговой политики для американской экономики и промышленности. В рамках этого решения он распорядился ввести ответные тарифы с целью укрепления международных экономических позиций США и защиты американских рабочих мест.

По словам президента, ежегодные и устойчивые дефициты внешнеторгового баланса США по товарам привели к разрушению производственной базы страны, снижению стимулов для развития передовых производств внутри страны, ослаблению критически важных цепочек поставок и зависимости оборонно-промышленного комплекса от иностранных государств, в том числе недружественных.

Президент Трамп использует свои полномочия по Закону о международных чрезвычайных экономических полномочиях 1977 года (IEEPA), чтобы справиться с угрозой, вызванной хроническим торговым дефицитом, обусловленным отсутствием взаимности в торговых отношениях, манипуляциями с валютным курсом и несправедливыми налогами на добавленную стоимость (НДС), взимаемыми другими странами.

С 5 апреля 2025 года, с 00:01 по восточному времени, вступает в силу тариф в размере 10% на товары из всех стран. Эти меры будут действовать до тех пор, пока президент Трамп не примет решение о том, что угроза устранена или существенно смягчена.

Президент заявил, что не позволит Соединённым Штатам “становиться жертвой несправедливой глобальной системы”. Он подчеркнул, что тарифы необходимы для установления честной торговли, защиты американских рабочих и сокращения дефицита внешней торговли.

По внутренним оценкам, американские компании ежегодно выплачивают более $200 миллиардов в виде НДС в пользу иностранных государств, при этом европейские компании не платят аналогичный налог при экспорте в США. Это ставит американский бизнес в невыгодное положение на глобальном рынке.

Убытки американской экономики от контрафактной продукции, пиратского программного обеспечения и кражи коммерческих тайн оцениваются в сумму от $225 до $600 миллиардов в год. Особенно опасны контрафактные фармацевтические препараты, объем глобальной торговли которыми оценивается в $4,4 миллиарда, и которые связаны с распространением смертельно опасных наркотиков, содержащих фентанил.

Президент Трамп подчеркнул, что текущий мировой торговый порядок поощряет нечестные практики, в то время как страны, соблюдающие правила, терпят убытки. Он уверен: наращивание производства внутри США является ключевым элементом национальной безопасности.

«Мы должны восстанавливать американскую промышленность и защищать интересы наших граждан. Это не просто экономическая стратегия — это вопрос выживания и достоинства нашей страны», — заявил президент Трамп.

Ruslan Gurzhiy, SlavicSac.com