Если вы задумывались о покупке iPhone16, но не решались, то, похоже, что сейчас самое время действовать, потому что из-за новых тарифов Трампа стоимость смартфона может достигнуть $2300.

Как известно, компания Apple производит большую часть своей продукции в Азии, и 54% тариф на китайский импорт напрямую затрагивают техногиганта. Объявление Трампом новых тарифов уже затронули Apple – ее акции упали на 9,3%, что стало худшим показателем со времен Covid-19.

Reuters пишет, что цена самой дешевой версии iPhone 16 может возрасти до $1142, а цена iPhone 16 Pro Max – до $2300. В предложенных обстоятельствах компании придется выбирать: либо взять на себя возросшие расходы, таким образом сократив прибыль, либо переложить эти расходы на покупателей.

Тем временем Китай объявил, что с 10 апреля он введет дополнительную пошлину в размере 34% на импорт из США. Президент Трамп уже успел отреагировать на это заявление Китая, написав в своей сети Truth Social: “Китай сыграл неправильно, они запаниковали – единственное, чего они не могут себе позволить.”

Ранее сообщалось о намерении Apple инвестировать в экономику США $500 млрд.