25 февраля во время подписания указов президент Дональд Трамп отвечал на вопросы журналистов и заявил о желании продавать так называемые «золотые карты» (“Gold cards”)— визы с правом получения вида на жительство и последующего гражданства, стоимостью $5 миллионов. Эти визы, по его мнению, должны привлечь инвесторов, состоятельных людей и компании в страну.

Предложение похоже на программы «золотого паспорта» — схемы гражданства за инвестиции, которые действуют в некоторых странах Карибского бассейна и Европы. Критики “золотых паспортов” считают, что они не принесли практически никакой пользы странам, где они существуют, а только усилили давление на рынки жилья и вытеснили местных жителей.

И инициатива Трампа призвана заменить существующую визу EB-5, которая дает вид на жительство в США инвесторам, которые тратят около 1 миллиона долларов на компанию, в которой работают не менее 10 человек. Пока неясно, будет ли у золотой карточки требование создания рабочих мест. Текущая программа EB-5 одобрена до 30 сентября 2027 года. Специалисты говорят, что Трамп не имеет права упразднить ее без одобрения Конгресса.

В среду, 26 февраля, он заявил о своей идее: “Я думаю, что это будет продаваться как сумасшедший. Это выгодная сделка. Люди, которые могут заплатить 5 миллионов, создадут рабочие места» и «им также придется платить налоги с этого.

Министр торговли США Говард Лютник заявил, что уже за один день сумел реализовать тысячу таких элитных виз. Об этом он сообщил несколько дней назад в ходе YouTube-подкаста All In., однако никаких доказательств своим словам не предоставил, а сам процесс оформления остается неясным. Лютник оценил потенциальный спрос на программу в 37 миллионов человек по всему миру.

Заявление Лютника о продаже тысячи виз вызывает вопросы, т.к. механизм их выдачи официально не утвержден. Но если проект заработает, для богатых людей он может стать самым простым и быстрым способом обрести американский ВНЖ, а в дальнейшем — возможно, и гражданство.

Когда Трамп впервые озвучил эту инициативу, его спросили, смогут ли россияне воспользоваться данным предложением, он сказал, что российские олигархи, возможно, могут претендовать на получение золотых карт. Он ответил утвердительно, уточнив, что кандидаты будут проходить тщательную проверку. «Обеспеченные люди приедут в нашу страну, приобретут эти карты, будут успешными, вкладывать капитал, платить налоги и создавать рабочие места. Мы могли бы реализовать миллион и более таких “золотых карт”», — пояснил он.

Сo ссылкой на высокопоставленного чиновника из Белого дома NBC News сообщила, что заявки на получение золотой карты будут похожи на заявки на грин-карту, будет “жесткая” проверка, сосредоточенное на вопросах национальной безопасности и криминального прошлого, а не на “отслеживании” или проверке политических настроений.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship