Президент США Дональд Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский якобы хочет выйти из сделки по добыче полезных ископаемых. Об этом пишет агентство Reuters.

В частности, Трамп пригрозил, что в случае выхода из сделки у Зеленского будут “большие проблемы”.

“Он пытается выйти из сделки по полезным ископаемым, и если он это сделает, у него возникнут проблемы, большие, большие проблемы”, – заявил Трамп.

“Он хочет быть членом НАТО, но он никогда не будет членом НАТО. Он это понимает”, – добавил президент США.

Ранее Financial Times и Bloomberg опубликовали детали проекта нового договора о полезных ископаемых между США и Украиной.

В этот документ Вашингтон включил все природные ресурсы Украины, в том числе газ и нефть, а также всю инфраструктуру, связанную с эксплуатацией ископаемых.

В рамках договора Соединенные Штаты хотят контролировать все инвестиции и первыми получать от них прибыль до тех пор, пока страна не вернет свои деньги.

“Речь идет о неоколониальном захвате ресурсов”, – такую оценку в беседе с Настоящим Временем дал проекту соглашения директор Центра международных исследований Одесского национального университета имени Мечникова Владимир Дубовик. По его словам, Украина оказалась в сложной ситуации: предложение Вашингтона не дает Киеву гарантий безопасности. При этом “украинскую волю ломают, не давая ничего взамен и солидаризуясь с Путиным”, отмечает политолог.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что Украина получила документ, и подчеркнул, что Киев не считает себя должником. Ранее он заявлял, что условия сделки по недрам постоянно меняются.

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