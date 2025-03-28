Поджигателю автомобилей Tesla в Лас-Вегасе грозит до 20 лет тюрьмы

36-летний житель Невады Пол Хён Ким предстал перед окружным судом Лас-Вегаса 27 марта 2025 года по обвинению в умышленном поджоге автомобилей Tesla и незаконном хранении огнестрельного оружия. Он был арестован полицией 26 марта после тщательного расследования, проведенного правоохранительными органами.

Инцидент произошел 18 марта 2025 года, когда полиция Лас-Вегаса получила экстренный вызов о поджоге автомобилей и звуках стрельбы у автосалона Tesla. На место происшествия незамедлительно прибыли полицейские и пожарные округа Кларк. В результате нападения пять автомобилей были уничтожены огнем. По данным следствия, злоумышленник использовал коктейли Молотова и стрелял из винтовки AR калибра 30 мм. На здании автосалона было обнаружено граффити с надписью “RESIST”.

Анализ записей с камер наблюдения позволил установить личность подозреваемого. На кадрах, опубликованных ABC News, видно, как мужчина в черной одежде поджигает автомобили на парковке сервисного центра Tesla по адресу 6260 Badura Avenue. Также были зафиксированы выстрелы по нескольким машинам. Помощник шерифа полиции Лас-Вегаса Дори Корен охарактеризовал нападение как целенаправленное преступление против Tesla, а агент ФБР Спенсер Эванс отметил, что в нем прослеживаются признаки терроризма.

Обыск в доме Кима выявил улики, связывающие его с преступлением: огнестрельное оружие, маски, черную толстовку, оружейный пояс со следами розовой краски и рукописный план нападения. Следователи использовали камеры наблюдения и аналитические данные для отслеживания передвижений подозреваемого, что позволило выявить его автомобиль — черный Hyundai Elantra. В течение нескольких дней за ним велось круглосуточное наблюдение, после чего последовал арест.

Киму предъявлены обвинения в незаконном хранении незарегистрированного огнестрельного оружия, за что ему грозит до 10 лет лишения свободы, а также в поджоге, минимальное наказание за который составляет пять лет тюрьмы, а максимальное — 20 лет. Дело расследуется полицией Лас-Вегаса, прокуратурой округа Кларк, ФБР и Бюро по контролю за алкоголем, табаком, огнестрельным оружием и взрывчатыми веществами (ATF).

Экспертиза ДНК подтвердила совпадение с уликами, найденными на месте преступления. Первичный анализ социальных сетей подозреваемого указывает на его возможные связи с коммунистическими и пропалестинскими группами, однако мотив преступления пока не установлен.

Генеральный прокурор Памела Бонди подчеркнула, что Министерство юстиции США намерено жестко пресекать акты внутреннего терроризма, направленные против частной собственности:

“Все, кто участвует в подобных преступлениях, понесут суровое наказание. Мы продолжим преследовать и привлекать преступников к ответственности в полном соответствии с законом.”

Подозреваемый остается под стражей, а власти призывают всех, кто обладает дополнительной информацией по делу, обращаться в полицию Лас-Вегаса или ФБР.

Ранее сообщалось как минимум о трех арестах лиц, причастных к умышленному уничтожению собственности Tesla.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

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