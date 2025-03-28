Похоже, у президента России Владимира Путина созрел новый план по решению вопроса с Украиной. Несменный лидер самого большого государства в мире во время посещения Северного флота и общения с моряками атомной подводной лодки «Архангельск» сделал акцент на ситуации в Украине. Он отметил, что военные действия начались после переворота в Украине в 2014 году, поддержанного западными странами. По его словам, РФ на протяжении восьми лет пыталась решить эти вопросы мирным путем, защищая Крым и пытаясь урегулировать ситуацию на Донбассе. Однако, по мнению президента, украинские власти и их партнеры лишь “тянули время”, не желая искренне решать проблему.

«Украинские власти и их западные кураторы, такие как бывшие лидеры Франции и Германии, заявили, что Минские соглашения использовались лишь для того, чтобы вооружить украинскую армию и подготовить её к продолжению конфликта», — отметил Путин. Он добавил, что на протяжении этих лет жители Донбасса подвергались жестоким репрессиям, что вынудило Россию принять меры по прекращению войны, начавшейся ещё в 2014 году.

Говоря о ситуации 2022 года, президент отметил, что, несмотря на активное военное вмешательство, страна продолжала стремиться к мирному решению конфликта. Путин напомнил о переговорах, проведённых в Стамбуле, где Украина согласилась с рядом условий, в том числе по деназификации и демилитаризации. Однако, по его словам, вмешательство западных стран, в частности Великобритании, привело к срыву этих переговоров и продолжению вооружённой борьбы.

Президент также подчеркнул, что на линии фронта российские войска обладают стратегической инициативой и с каждым днём продолжают продвигаться. По словам президента РФ, Луганская область захвачена, а Донецкая и другие регионы Украины поглощены российской стороной более чем на 70% территории.

В ответ на вопрос о переговорах с США Путин отметил, что американцы заинтересованы в завершении конфликта, однако они должны учитывать интересы России. Он добавил, что для урегулирования необходимо устранить первопричины конфликта и обеспечить безопасность РФ на длительную перспективу.

В качестве возможного пути для решения конфликта Путин предложил временное международное управление в Украине под эгидой ООН. Это, по его мнению, могло бы обеспечить проведение новых выборов и создание «легитимного правительства», с которым можно будет начать переговоры о мирном соглашении.

В своих заявлениях Владимир Путин не называет ситуацию в Украине войной. Вместо слова «захват» он использует термин «освобождение». Он постоянно обвиняет в конфликте нынешнюю украинскую власть и её союзников, включая США — страну, которой недавно предложил российские редкоземельные металлы вместо украинских.

Vitaly Ataev Troshin, SlavicSac.com

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