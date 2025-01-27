В Миссисипи рассматривают закон о сертификации охотников за головами нелегальных иммигрантов.

На прошлой неделе в законодательный орган штата Миссисипи республиканским представителем штата Джастином Кином был внесен законопроект HB 1484, который предполагает создание “Программы сертифицированных охотников за головами для нелегальных иммигрантов”. Законопроект получил поддержку окружного прокурора ДеСото Мэтью Бартона.

Вознаграждение охотникам за головами составит $1000 долларов за каждого нелегального иммигранта, которого они помогут депортировать. Это вознаграждение будет предоставлено генеральной ассамблеей штата и будет управляться казначеем штата, что означает, что средства на выплаты будут взяты из бюджета штата.

Согласно законопроекту, “сертифицированный охотник за головами – это лицо, которое: (i) имеет действующую неистекшую лицензию агента по залогу, общего агента по залогу или агента по взысканию поручительств; и (ii) сертифицировано в соответствии с настоящим актом для поиска и задержания нелегальных иммигрантов в этом штате.”

Фактически, предложенный законопроект помогает администрации Трампа ужесточить иммиграционную политику и депортировать нелегальных мигрантов, привлекая охотников за головами.

Согласно законопроекту “правонарушение, совершенное нелегальным иностранцем… является тяжким преступлением, за которое санкционированным сроком тюремного заключения является пожизненное заключение без права на испытательный срок, условно-досрочное освобождение, условное освобождение или освобождение, за исключением акта губернатора или естественной смерти такого лица.”

Также законопроект лишает виновных иммигрантов прав “регистрироваться и голосовать на любых выборах в соответствии с законами этого штата; (b) получать любой сертификат или регистрацию или полномочия, водительские права в соответствии с законами этого штата; (c) подавать заявку на получение или получать любые государственные или местные общественные блага, предлагаемые этим штатом или политическим подразделением этого штата; и (d) становиться законным резидентом этого штата.”

Все задержанные должны будут предоставлять образец своей ДНК.

Если законопроект будет принят, он вступит в силу 1 июля 2025 года.

Некоторые журналисты уже сравнили этот законопроект с охотой за рабами в 1700-х и 1800-х годах, когда охотники за головами гонялись за беглыми рабами.