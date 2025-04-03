Избирательные права в южных штатах подвергаются нападкам 

Верховный суд рассматривает дело о перераспределении избирательных округов в Луизиане.

24 марта Верховный суд рассмотрел дело о перераспределении избирательных округов в Луизиане, которое имеет решающее значение для борьбы за справедливое представительство чернокожих и меньшинств в этом штате и на всем Юге. Дело следует сразу за историческим делом Аллена против Миллигана в Алабаме, где Верховный суд поддержал раздел 2 Закона об избирательных правах, подтвердив необходимость справедливого представительства чернокожих избирателей.

Дело Луизианы теперь представляет собой следующее серьезное испытание в этой продолжающейся юридической битве. Поскольку лидеры штата активно работают над ослаблением защиты голосования, исход этого дела может иметь общенациональные последствия для избирательных прав и справедливого представительства по всей стране.

Об этом поговорили приглашенные эксперты на брифинге ACOM (бывш. EMS) 14 марта.

“Дело Луизины включает несколько исков от разных годов. Перепись населения 202 года показала, что черное население Луизианы выросло, а белое – сократилось,” – сказала Виктория Венгер, адвокат по гражданским правам, специализирующийся на правах голоса в NAACP Legal Defense and Educational Fund, Inc. (LDF). “Однако законодательство до сих пор не признает чернокожих избирателей в равной степени с белым.”

Она отметила, что это происходит несмотря на то, что много правозащитников и адвокатов выступали с предупреждением, что Лузина может нарушить Voting Rights Act, если законодатели не одобрят карту избирателей, реально представляющую полную картину.

“В Луизиане самая большая группа меньшинств – это черные избиратели,” – сказала Венгер. “Чернокожие американцы составляют треть населения штата, в котором 6 избирательных округов для выборов в конгресс. И хотя Voting Rights Act не гарантирует пропорциональность, он защищает честность в распределении избирательных округов и пытается уравновесить дискриминацию. В 2022 году, когда законодатели одобрили карту только с одним округа, мы подали иск в суд.”

Население Луизианы составляет примерно 30% чернокожих, но после переписи 2020 года законодательный орган штата провел новые границы избирательных округов в Конгрессе, которые предусматривали только один округ с большинством чернокожих в штате, имеющем шесть мест в Конгрессе. То же самое сделала Алабама после переписи, только чтобы быть отброшенной Верховным судом два года назад, когда узкое большинство суда постановило, что штат незаконно разбавил голоса чернокожих, нарушив Закон об избирательных правах.

Дело касается спорной карты избирательных округов Луизианы, которая, по утверждению истцов, была создана с нарушением принципа равенства, как это прописано в Конституции США. Организации, представляющие интересы чернокожих избирателей, утверждают, что новые границы округов должны обеспечивать реальное представительство для меньшинств, чьи голоса исторически игнорировались.

Ключевым моментом для суда был вопрос: можно ли считать перераспределение, которое пытается обеспечить представительство для чернокожих избирателей, нарушением принципов равенства? Ответ на этот вопрос может повлиять на будущее избирательных карт не только в Луизиане, но и по всей стране, создавая прецедент для других штатов, поэтому значение этого дела для Луизианы и всей страны. Дело имеет историческое значение, поскольку затрагивает не только права чернокожих избирателей, но и более широкий контекст демократии в США. Успешное решение суда может стать основой для будущих изменений в законодательстве и перераспределении округов в других южных штатах, таких как Алабама, Южная Каролина и Миссисипи, сказала Венгер.

“60 лет спустя после маршей за гражданские права мы продолжаем бороться за наши прав,” – сказала Алана Одомс Хуберт, лидер по гражданским правам в UCLU Louisiana. ”И борьба за избирательные права еще не закончена.”

Данный случай является продолжением решения по делу «Аллен против Миллиган» в Алабаме, когда Верховный суд подтвердил важность соблюдения Раздела 2 Закона о праве голосования, защищающего права избирателей из числа меньшинств. Теперь суд должен решить, не является ли перераспределение округов, призванное создать округа с преобладанием чернокожих голосов, формой расового джерримандеринга — манипуляций с границами ради политических целей.

“Наша коалиция всегда работала с гражданами Луизианы, которые были лишены избирательных прав,” – сказала Эшли К. Шелтон, основатель, президент и генеральный директор Power Coalition for Equity and Justice, общегосударственной организации в Луизиане, занимающейся организацией сообществ, защитой интересов и гражданскими действиями. Мы ходили по домам избирателей и объясняли, что такое перераспределение избирательных округов, что это значит для них.”

В контексте этого дела Аштли Шелтон подчеркнула важность мобилизации и вовлечения местных сообществ в процесс выборов. Она отметила, что, несмотря на значение судебного процесса, борьба за справедливость и равенство в избирательных процессах продолжается на всех уровнях. По её словам, эта борьба не заканчивается на одном судебном деле, и даже если решение будет неблагоприятным, работа по организации и обучению избирателей продолжится.

Шелтон рассказала, что её организация работает в чернокожих и латиноамериканских сообществах Луизианы, не только помогая зарегистрироваться для голосования, но и обучая граждан политическим правам. Мобилизация и обучение местных жителей становятся ключевыми инструментами в обеспечении их права быть услышанными и влиять на выборы.

Особое внимание она уделила тому, как жители Луизианы, от студентов до пожилых людей, активно участвуют в слушаниях и обсуждениях вопросов перераспределения округов. Это подтверждает, насколько важен процесс перераспределения для различных слоёв общества, и активность показывает, что даже в условиях политических и юридических сложностей, местные сообщества готовы бороться за свои права.

Ашли Шелтон выразила уверенность в том, что несмотря на возможные препятствия, борьба за справедливость и равенство продолжится. Даже если Верховный суд примет решение, которое не будет благоприятным для её организации, она верит, что перемены неизбежны. Сила сообщества и их решимость могут изменить систему, и работа по обучению и вовлечению избирателей будет ключом к будущим победам в борьбе за права всех граждан.

“Луизиана – второй в стране штат по численности чернокожего населения, поэтому должен быть представлен в Конгрессе соответствующим образом,” – сказал Даванте Льюис, защитник социальной справедливости и эксперт по политике, вошедший в историю в 2022 году, став первым открытым представителем ЛГБТК+, избранным на должность на уровне штата в Луизиане. “Мы видели похожие процессы в Алабаме, что дает политическую надежду другим штатам со схожей проблемой.”

“КОгда мы говорим и праве голосования, мы понимаем, что демократия под угрозой. Мы не можем говорит о смене политики, если мы не знаем, как перераспределяются округа,” – продолжил он. “Это дело в Верховном суде показывает, что мы стоим за каждого луизианца и даем им возможность, чтобы их голоса были услышаны.”

В понедельник, 24 марта, Верховный суд, похоже, разделился во мнениях по поводу карты Луизианы, на которой впервые есть два округа с большинством среди чернокожих: несколько консервативных судей суда предложили проголосовать за отмену карты и сделать более сложным, если не невозможным, возбуждение исков о перераспределении округов в соответствии с Законом об избирательных правах.

Это был извилистый путь: судебная тяжба по поводу округов Конгресса Луизианы длилась три года. Две карты были заблокированы нижестоящими судами, и Верховный суд вмешивался дважды. Совсем недавно суд постановил использовать новую карту на выборах 2024 года. Это изменение означает, что кандидаты могут начать собирать подписи в сентябре, чтобы попасть в первичный бюллетень для голосования на выборах 2026 года. Решение Верховного суда о признании недействительной карты Конгресса оставит мало времени для составления новой карты до этого. Похоже, что дело еще не завершилось – ожидается, что решение Верховного суда будет вынесено к концу июня.

Ruslan Gurzhiy, SlavicSac.com