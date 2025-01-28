И.о. главы Управления по управлению и бюджету пояснил, что Белый дом выяснит, насколько они соответствуют приоритетам президента, сообщает Русская служба «Голоса Америки».

Администрация президента Трампа распорядилась, начиная со вторника, приостановить выдачу всех федеральных грантов и займов.

В служебной записке, опубликованной в понедельник, и.о. главы Офиса по управлению и бюджету (OMB) Мэтью Вает (напомним, что это подразделение контролирует исполнение федерального бюджета), заявил, что выделение денег будет приостановлено до тех пор, пока администрация Трампа будет пересматривать гранты и займы, чтобы убедиться, что они соответствуют приоритетам президента.



Мэтью Вает подчеркнул, что использование федеральных ресурсов на политику, противоречащую программе президента, «является пустой тратой долларов налогоплательщиков, которая не улучшает повседневную жизнь тех, кому мы служим».



В служебной записке, в частности, отмечается, что под замораживание попадают любые средства, предназначенные «для иностранной помощи» и «неправительственных организаций».



Белый дом заявил, что пауза не повлияет на выплаты по программам социального обеспечения и Medicare, а также на «помощь, предоставляемую непосредственно людям».



В служебной записке OMB говорится, что в 2024 финансовом году федеральное правительство потратило почти 10 триллионов долларов, из которых более 3 триллионов пришлось на гранты и займы.

По оценкам Бюджетного управления Конгресса, правительственные расходы за 2024 год составили 6,75 триллиона долларов.



Президент и генеральный директор Национального совета некоммерческих организаций Дайан Ентел заявила, что последствия даже короткой паузы в финансировании могут быть разрушительными и «стоить жизни» из-за приостановки исследований лекарств от детских онкологических заболеваний до прекращения продовольственной помощи, обеспечения безопасности от домашнего насилия и закрытия горячих линий психологической помощи.



Демократы в Конгрессе назвали действия Трампа незаконными и опасными.



В письме на имя Ваета, отправленном в понедельник, сенатор Пэтти Мюррей и конгрессвумен Роуз Делауро, ведущие демократы в комитетах двух палат Конгресса по ассигнованиям, заявили, что указ «является беспрецедентным и будет иметь разрушительные последствия».



Лидер демократов в Сенате Чак Шумер заявил, что администрация не имеет права останавливать расходы, которые были одобрены Конгрессом, и что приказ, если он будет выполнен, нанесет ущерб миллионам американцев.



Конгрессмен-республиканец Том Эммер подчеркнул, что президент Трамп выполняет свои предвыборные обещания.

«Он был избран, чтобы изменить статус-кво. Именно это он и собирается сделать. Все будет не так, как обычно», – сказал Эммер журналистам на выездном совещании законодателей-республиканцев в Майами.