Вы хотите бросить пить? Перестать бить и насиловать женщин? Перестать пороть чушь на Фокс Ньюс? Оставайся, мальчик, с нами – будешь нашим МИНИСТРОМ ОБОРОНЫ. Вот так слово за слово Пит Хегсет возглавил самую мощную армию в истории. Как в сказке. Чем дальше, тем страшнее.

Вы никогда не встречали алкоголиков, которые обещали «больше не пить», завязать с понедельника, вторника, первого числа месяца, года? Или которые на коленях клялись, что бросят пить, только не уходи, не выгоняй, не вызывай полицию, не разводись? Это какие-то жалкие попрошайки-любители! Такие профессионалы, как Хегсет, обещают бросить пить, если им за это что-то дадут! Например, министерство обороны.

Может быть, вы когда-нибудь платили 50 тысяч за изнасилование? Или просто 50 тысяч? За что? А просто так. Это всё потому, что вы не Пит Хегсет! Пит Хегсет заплатил 50 тысяч за НЕИЗНАСИЛОВАНИЕ. Понимаете? Не насиловал. Потом догонял. И платил!

И благодаря Хегсету мы наконец-то узнали, что такое послать по матери. Нет, не примитивный русский мат, а когда твоя мама пишет тебе во время твоего второго развода: «Я не уважаю ни одного мужчину, который унижает, лжёт, изменяет, спит со всеми и использует женщин для собственной власти и эго. Ты – этот мужчина (и был им много лет), и мне, как твоей матери, больно и стыдно говорить это, но это грустная, грустная правда».

Хегсет развёлся, когда вторая жена с тремя детьми узнала, что Хегсет изменял ей с продюсером Фокс Ньюс (а как иначе?) и что любовница уже беременна. А потом бывшая жена его брата (!) дала показания ФБР о том, как его вторая жена боялась за свою безопасность. Один раз она была вынуждена прятаться от мужа в шкафу, разработала детальный план побега, который активировался через пароль, и один раз она этим планом воспользовалась.

Забегая вперёд, скажу, что сенаторы всё равно не поверили. Во-первых, мама передумала – всё было не так ужасно, как ей показалось. И если это всё правда, то почему это не подтверждает бывшая жена? Ах да, она получает неплохие алименты на себя и троих детей. Интересно, сколько зарабатывает министр обороны?

Однако эта уникальная экспертиза в области… ЖЕНЩИН позволит Хегсету провести все необходимые реформы. Он уже неоднократно делал шовинистические заявления и предлагал ограничить роль женщин в вооружённых силах. А раз он не боится женщин, то ему не страшен ни ЛГБТ, ни «вокизм»! Или вы думали, что наколки ультраправых христианских националистов (сокращённо неонацистов) делаются просто так, по пьяни?

Но это не всё! Министр обороны, руководил двумя благотворительными организациями для ветеранов. Обе организации его выгнали не только за алкоголизм и нарушения сексуального характера; Хегсет использовал их деньги на свои личные расходы. И теперь он возглавит правительственную структуру с бюджетом на триллион долларов в год!

И если страна выбрала в президенты преступника, насильника, мошенника и вора, то почему министром обороны не может быть алкоголик, насильник и вор? Если Дорогой Лидер номинировал, значит так надо. Поэтому в пятницу вечером Хегсета утвердили 50 сенаторов + вице-президент Вэнс.

Против голосовало тоже 50: все демократы и три республиканца, на которых я надеялся: независимая республиканка Лиса Муркауски (Аляска), Сьюзен Коллинз (Мэйн) и бывший лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл. После того, как Макконнелл сдал бразды правления, он почувствовал свободу голосовать в соответствии с остатками совести. Моя надежда, что четвёртым голосом мог стать Джон Куртис (Юта, заменил Митта Ромни), не оправдалась.

Но так же, как в Верховном суде возможно появилась какая-никакая линия обороны против Трампа (три назначенца демократов, главный судья Робертс и назначенка Трампа Бэррет), номинация алкоголика и насильника выявила минимальную линию сопротивления в Сенате. Хотя трёх республиканцев будет недостаточно.

Дмитрий Абрамсон