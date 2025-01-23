Как можно поддержать пожарных округа Лос-Анджелес

Третью неделю в Южной Калифорнии продолжают бушевать лесные пожары, оставляя за собой тысячи разрушений. С их начала множество жителей, организаций и учреждений обратились с просьбой оказать финансовую помощь пожарным из Пожарной службы округа Лос-Анджелес (LACoFD), которые эвакуировали более 215 000 жителей, сражаясь с пожарами Eaton Fire и Palisades fire, а теперь и с лесным пожаром Hughes Fire.

В результате пожаров погибло 28 человек и разрушено более 16 000 построек.

Если вы хотите поддержать пожарных округа Лос-Анджелес, круглосуточно борющихся с огнем, то можете сделать пожертвование, на которое дается налоговый вычет, посетив веб-страницу Fire Department Donation Page.

Также финансовую помощь можно оказать через Фонд готовности к чрезвычайным ситуациям Лос-Анджелеса (Los Angeles Emergency Preparedness Foundation, LAEPF), являющийся партнером LACoFD в области работы с общественностью, вовлечения и обучения подготовке местных сообществ к крупным катастрофам.

Важно: LAEPF (EIN: 26-3378460) – единственный сторонний фискальный агент пожарной службы, который получает от имени пожарных Лос-Анджелеса благотворительные пожертвования, подлежащие вычету из налогооблагаемой базы. Будьте внимательны, не попадитесь мошенникам, выдающих себя за представителей пожарных, на удочку.

Пожертвовать можно отправить чеком по почте, получатель – Los Angeles County Fire Department.

Адрес:

Los Angeles County Fire Department

ATTN: Financial Management Division

P.O. Box 910901

Commerce, CA 90091-0901

Пожертвование можно сделать и в натуральном виде, т.е. передать вещи, оборудование, инструменты, предметы и пр., для это нажмите здесь, чтобы заполнить форму пожертвования в натуральной форме для рассмотрения/проверки.

Собранные средства будут направлены на закупку необходимого оборудования для аварийно-спасательных операций, реализацию инициатив по снижению рисков и поддержку образовательных программ для жителей.

Сообщение начальника пожарной службы округа Лос-Анджелес Энтони К. Марроне:

“Мы выражаем искренние соболезнования и молимся за все семьи, которые потеряли своих близких, а также всех тех, кто был вынужден покинуть свои дома, потерял жильё и бизнес из-за разрушительных пожаров, опустошивших наши сообщества округа Лос-Анджелес.”

В случае вопросов, можно связаться с Отделом контроля Департамента пожарной охраны по телефону (323) 881-2377.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship