Рекомендация ассоциации иммиграционных юристов: права при общении с ICE.

Второй срок Дональда Трампа на посту резидента ознаменовался ужесточением иммиграционной политики: Трамп подписал ряд указов касающихся иммигрантов, усилились рейды иммиграционной полиции (Immigration and Customs Enforcement, ICE), около 500 нелегальных иммигрантов арестовано. В связи с этими мерами со стороны новой администрации США Американская ассоциация иммиграционных юристов (AILA) памятку, в которой перечисляются права иммигрантов, включая нелегальных, и даются пошаговые рекомендации, что делать, если к вам пришли представители ICE.

Ассоциация иммиграционных юристов подчеркивает, что “все люди, проживающие в Соединенных Штатах, включая нелегальных иммигрантов, имеют определенные конституционные права США”:

Если вы нелегал и агенты иммиграционной полиции (ICE) стучатся в вашу дверь, вы не обязаны открывать дверь или впускать офицеров в ваш дом, если у них нет действующего ордера на обыск, подписанного судьей.

Ордер на депортацию ICE — это не то же самое, что ордер на обыск. Если это единственный документ, который у них есть, они не могут законно войти внутрь, если вы устно не согласитесь их впустить.

Если офицеры говорят, что у них есть ордер на обыск, подписанный судьей, попросите их просунуть его под дверь или поднести к окну, чтобы вы могли его увидеть.

Если на ордере нет вашего правильного имени и адреса и он не подписан судьей, вы не обязаны открывать дверь или впускать их внутрь.

Если в какой-то момент вы решите поговорить с сотрудниками, вам не нужно открывать дверь, чтобы сделать это. Вы можете поговорить с ними через дверь или выйти на улицу и закрыть дверь. У вас есть право хранить молчание. Вам не нужно разговаривать с сотрудниками иммиграционной службы или отвечать на какие-либо вопросы.

Если вас спросят, где вы родились или как вы въехали в Соединенные Штаты, вы можете отказаться отвечать или хранить молчание.

Если вы решите хранить молчание, скажите: «Я выбираю хранить молчание».

Вы можете показать сотруднику карточку «Знай свои права», в которой объясняется, что вы будете хранить молчание и хотите поговорить с адвокатом.

Вы можете отказаться предъявлять удостоверения личности, в которых указано, из какой страны вы приехали.

Не показывайте никаких поддельных документов и не лгите.

У вас есть право поговорить с адвокатом. Если вас задержали или заключили под стражу, вы имеете право обращаться к адвокату и получить телефонный звонок от своего адвоката. Попросите копию Руководства для задержанных, чтобы понять правила Центра содержания под стражей.

Даже если у вас нет адвоката, вы можете сказать сотрудникам иммиграционной службы, что вы хотите поговорить с ним.

Если у вас есть адвокат, вы имеете право поговорить с ними. Если у вас есть подписанная форма G-28, которая показывает, что у вас есть адвокат, отдайте ее сотруднику.

Если у вас нет адвоката, попросите у сотрудника иммиграционной службы список адвокатов pro bono.

Вы также имеете право обратиться в свое консульство.

Консульство может помочь вам найти адвоката.

Вы можете отказаться подписывать любые/все документы, пока у вас не будет возможности поговорить с юристом.

Если вы решите подписать что-либо, не поговорив с юристом, убедитесь, что вы точно понимаете, что говорится в документе и что означает документ, прежде чем подписывать его.

Вы имеете право попросить сделать бесплатный телефонный звонок членам семьи или друзьям, если у вас недостаточно денег на счете через 10 дней.

Американская ассоциация иммиграционных юристов напоминает, что приведенная информация предоставлена только для общих целей и не заменяет юридическую консультацию. Для получения дополнительной информации можно найти лицензированного иммиграционного адвоката через сайт AILA.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship