Иммиграционная полиция США арестовала свыше 500 нелегальных иммигрантов.

В среду, 22 января, сотрудники Иммиграционной и таможенной полиции (ICE) объявили, что они арестовали более 500 нелегальных иммигрантов по всей стране в первые часы президентского срока Дональда Трампа.

По данным ICE, арестованные нелегальные мигранты были вовлечены в криминальную активность, включая сексуальное насилие, грабеж, преступления, связанные с наркотиками и оружием, домашнее насилие и др.

Кроме этого ICE выдала более сотни запросов в местные тюрьмы на удержание отбывших свой срок заключенных на срок, в течение которого агентство рассматривает вопрос об их депортации. Запросы затронули лиц из Латинской Америки: Эквадора, Сальвадора, Мексики, Гватемалы, Гондураса и Венесуэлы.

Ожидается, что будут более частые патрулирование сотрудников ICE около школ.

Полномочия расследовать и задерживать нелегальных иммигрантов есть у правоохранительных органов Департамента юстиции (DOJ) в Службе маршалов США, Управлениия по борьбе с наркотиками (DEA), Бюро по контролю за оборотом алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ и Федерального бюро тюрем полномочия.