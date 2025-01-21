Миграционные указы и антимиграционные рейды

Первый рабочий день президента Дональда Трампа оказался чрезвычайно плодотворным. Он подписал около сотни указов, часть из них касалась миграционной политики и вносила серьезные изменения в иммиграционную и пограничную безопасность. Миграционный вопрос был ключевым в течение всей его избирательной кампании.

Трамп подписал указ, отменяющий гражданство по праву рождения для детей, родившихся в Соединенных Штатах у родителей, не имеющих законного статуса. В указе утверждается, что 14-я Поправка, которая закрепляет гражданство по праву рождения, не распространяется на лиц, которые родились в стране, но не подпадают под ее юрисдикцию”.

Один из подписанных указов объявляет чрезвычайного положения на южной границе США, что позволяет развертывать вооруженные силы и Национальную гвардию для реагирования. Другой аналогичный указ предписывает федеральным агентствам использовать “все законные средства для обеспечения добросовестного исполнения иммиграционных законов Соединенных Штатов в отношении всех недопустимых и высылаемых иностранцев”.

Также роль военных в обеспечении безопасности границ “уточнена” – теперь они могут отдавать “приоритет защите суверенитета и территориальной целостности Соединенных Штатов вдоль наших национальных границ”, что включает “отпор формам вторжения, включая незаконную массовую миграцию, торговлю наркотиками, контрабанду и торговлю людьми и другие виды преступной деятельности”.

Указы устанавливают “физические барьеры” на границе (продолжение строительства стены), прекращению практики “поймать и отпустить”, и восстановлению политики, требующей, чтобы просители убежища находились в Мексике, пока их заявление будет обработано; объявляют преступные картели “иностранными террористическими организациями”,

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Один из миграционных указов предписывает федеральным агентствам “проверять и проводить скрининг в максимально возможной степени всех иностранцев, которые намереваются быть допущенными, въехать или уже находятся на территории Соединенных Штатов, особенно тех иностранцев, которые прибывают из регионов или стран с выявленными рисками безопасности”.

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Еще один указ, подписанный 20 января, восстанавливает применение смертной казни, которая может применяться “за все преступления, тяжесть которых требует ее применения”. В частности, в нем содержится призыв к вынесению смертного приговора во всех случаях, связанных с убийством сотрудника правоохранительных органов, а также во всех случаях совершения тяжких преступлений иммигрантами, не имеющими легального статуса.

Антимиграционные рейды

На второй рабочий день, 21 января, администрация наметила проведение антимиграционных рейдов в так называемых городах-убежищах, которые неохотно сотрудничают с федеральными иммиграционными властями: Чикаго, Лос-Анджелес, Нью-Йорке, Денвере и Майами. Новые власти начнут с Чикаго, операция продлится неделю и будет направлена на выявление и депортацию нелегальных мигрантов.

В рейде в Чикаго примут участие от 100 до 200 сотрудников иммиграционной и таможенной полиции США (ICE). Главной их целью будут мигранты с криминальным прошлым, однако задержание и депортация грозят всем нелегальным мигрантам без исключения — включая и тех, кто много лет живет и работает в США и не имеет криминального прошлого.Также ожидается, что возобновятся и регулярные рейды ICE по американским стройкам, где нелегальные мигранты часто подрабатывают. При администрации Байдена эта практика была отменена.