Президент Трамп назвал цифры потерь в войне в Украине, которые значительно превышают данные Зеленского.

Президент США Дональд Трамп обвинил администрацию президента Джо Байдена в сокрытии “реального числа погибших украинцев” в ходе войны с российской агрессией.

Вечером 21 января, отвечая на вопросы журналистов, Трамп повторил свои заявления о том, что “убиваются миллионы людей”, добавив, что, по его данным, украинские потери составляют от 600 до 700 тысяч человек.

Он также заявил, что потери России, по его информации, составляют около 800 тысяч солдат, хотя днем ранее, 20 января, во время подписания указов он сказал журналистам, что потери российской стороны составляют один миллион человек.

Трамп не уточнил, включает ли его оценка украинских потерь только военнослужащих или также гражданских лиц. Однако он отметил, что в основном речь идет о солдатах и что “многие люди были убиты в городах”.

Озвученные Трампом цифры значительно превышают официальные данные, представленные украинским правительством и независимыми исследователями.

8 декабря 2024 года президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что с начала полномасштабной войны Украина потеряла 43 тысячи военнослужащих погибшими, а 370 тысяч получили ранения.

По данным украинской стороны, потери России превышают 750 тысяч, из которых 198 тысяч — погибшие, а более 550 тысяч — раненые.

Заявления Дональда Трампа вызвали критику со стороны экспертов, которые отмечают, что озвученные им цифры не подтверждены какими-либо достоверными источниками и значительно превышают оценки даже самых пессимистичных аналитиков.