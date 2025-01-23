Президент заявил об этом, выступая по видеосвязи на Всемирном экономическом форуме в Давосе, сообщает VOA.

Президент Дональд Трамп заявил, что хотел бы в ближайшее время встретиться с Владимиром Путиным, чтобы положить конец продолжающейся почти три года войне России против Украины. Президент сделал это заявление в четверг, обращаясь в режиме онлайн к участникам Всемирного экономического форума в Давосе. Он выразил свою скорбь в связи с человеческими жертвами, понесенными в ходе конфликта.



В преддверии своей победы на президентских выборах Трамп не раз говорил о необходимости заключить соглашение между Украиной и Россией.

«Я очень хотел бы иметь возможность встретиться с президентом Путиным в ближайшее время, чтобы положить конец этой войне», – сказал Трамп, выступая по видеосвязи на Давосском форуме.



«И дело тут не в экономике или чем-то еще. Дело в миллионах жизней, которые тратятся впустую… Это бойня. Мы действительно должны остановить эту войну», – подчеркнул президент.



Не вдаваясь в детали, он отметил, что США в настоящее время предпринимают усилия по обеспечению мирного урегулирования конфликта.



Президент особо остановился на возможной роли Китая в этом процессе.



«Они обладают большим влиянием в этом деле, – пояснил глава Белого дома. – Надеюсь, что мы сможем сотрудничать и положить конец этому (конфликту)».

Накануне Трамп призвал Путина немедленно прекратить войну против Украины, заявив, что если этого не произойдет, то «будет только хуже».



«Успокойтесь сейчас же и прекратите эту нелепую войну! БУДЕТ ТОЛЬКО ХУЖЕ, если мы не заключим “сделку” – причем в ближайшее время», – заявил Трамп на платформе Truth Social.



В противном случае, продолжал Трамп, он введет высокие пошлины, тарифы и санкции на все, что Россия и другие страны, причастные к конфликту, продают США.