Трамп требует извинений от епископа, просившей о милосердии для иммигрантов, представителей ЛГБТ и трансгендерных детей. Об этом сообщает VOA.

В среду президент США Дональд Трамп потребовал извинений от епископа Епископальной церкви Вашингтона Марианн Бадде, которая обратилась к нему напрямую во время молитвенной службы, посвященной его инаугурации, а также от самой церкви. Об этом он написал в своём посте на платформе Truth Social.

Марианн Бадде, первая женщина, избранная на должность епископа, ранее в своей проповеди в Национальном соборе Вашингтона, где Трамп присутствовал после инаугурации, обратилась к нему с призывом проявить милосердие к “людям, которые боятся” его прихода к власти. Среди них она упомянула представителей сексуальных меньшинств, трансгендерных детей и иммигрантские сообщества.

“Позвольте обратиться к вам, господин президент, с одной последней просьбой. Миллионы людей доверились вам, и, как вы сказали вчера, вы почувствовали провиденциальную руку любящего Бога. Во имя нашего Бога я прошу вас проявить милосердие к людям в нашей стране, которые сейчас напуганы,” – сказала Бадде, обратившись к президенту Трампу.

Она пояснила, что среди этих людей есть геи, лесбиянки и трансгендерные дети, которые “боятся за свою жизнь”, независимо от их политической принадлежности.

Вернувшись в Белый дом, Трамп сказал: “Я не думаю, что это была хорошая служба” и “они могли бы сделать гораздо лучше”. Но позже, в ночном посте в своей социальной сети, он резко раскритиковал “так называемого епископа” как “радикального левого жесткого ненавистника Трампа”.

“Помимо ее неуместных заявлений, служба была очень скучной и не вдохновляющей. Она не очень хорошо справляется со своей работой! Она и ее церковь должны извиниться перед общественностью!” – написал Трамп в посте.

“Она привела свою церковь в мир политики очень нелюбезным образом. Она была отвратительна по тону, не убедительна и не умна,” — добавил Трамп, написав что Бадд не упомянула , что некоторые мигранты приехали в Соединенные Штаты и убили людей.

К критике присоединился конгрессмен Майк Коллинз, который в социальной сети X предложил “включить автора проповеди в список для депортации”.

В своей речи Марианн Бадде подчеркнула, что многие иммигранты трудятся в тяжёлых условиях – убирают офисы, собирают урожай, работают на птицефабриках и в больницах по ночам, внося значительный вклад в экономику страны. По её словам, они живут честной жизнью, платят налоги и не имеют никакого отношения к преступности.

В интервью Time, епископ сказала, что не намеревается приносить извинения Трампу.