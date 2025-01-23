В Калифорнии новый пожар. Более 50 тысяч жителей оповестили об эвакуации

К северу от Лос-Анджелеса произошел новый лесной пожар, который за несколько часов охватил территорию площадью около 39 квадратных километров, сообщает Reuters. Более 50 тысяч человек получили распоряжение и предупреждения об эвакуации, сообщает AP.

Пожар начался утром 22 января в районе озера Кастаик в 80 километрах к северу от города Лос-Анджелес. За несколько часов огонь уничтожил 38 квадратных километров и пожар продолжает разгораться. Это сравнимо с 66% площади пожара “Итон”, одного из двух разрушительных пожаров, произошедших в Лос-Анджелесе.

Как сообщает CNN, на территории, где произошел пожар, в основном растут кустарники и расположены пастбища, часть ее занимают леса.

“Спасатели проделывают большую работу, чтобы попытаться сдержать его”, — сказал глава департамента лесного хозяйства и противопожарной защиты Калифорнии Джо Тайлер.

Сообщений о возгорании домов или других строений не поступало, отмечает AP. Агентство напоминает, что регион находился под предупреждением о пожароопасной погоде, однако ветер не был таким сильным, как в момент возникновения предыдущих пожаров. Это позволило пожарным самолетам сбросить десятки тысяч галлонов огнезащитного состава, поясняет AP. На тушение пожара направили более 4000 пожарных.

Лесные пожары, начавшиеся в округе Лос-Анджелес седьмого января, признаны самыми масштабными в истории штата. Сухая и ветреная погода, по мнению метеорологов, стала причиной быстрого распространения огня. Общая площадь возгораний превысила 16 тысяч гектаров. Погибли по меньшей мере 25 человек.

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