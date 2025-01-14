Мел Гибсон: “Есть люди, готовые и желающие и способные разжечь пожары”

В беседе с Лорой Ингрэм из Fox News актер Мел Гибсон предположил, что разрушительные пожары были заказаны, чтобы выселить людей с ценной собственности.

“Я могу придумать в голове всевозможные ужасные теории, теории заговора и все остальное, но мне просто показалось немного удобным, что не было воды,” — сказал он. “И что ветровые условия были подходящими, и что есть люди, готовые и желающие и способные разжечь пожары.”

Гибсон, видимо, убежден, что пожары начались в связи участием людей; он задался вопросом, были ли предполагаемые поджигатели заказаны или действовали по собственной воле.

“Они, похоже, довольно хорошо оснащены,” — добавил он.

“Я знаю, что они упустили воду, спустив резервы по той или иной причине. Они делают это уже некоторое время. У Калифорнии много проблем, которые сбивают с толку, почему они это делают,” – продолжил он. “И тогда в таких событиях вы как бы смотрите, ну, это специально? Что, это безумие думать. Но вы начинаете размышлять, есть ли в уме цель или нет. Что это может быть? Знаете, чего они хотят? Опустевшего штата? Я не знаю.”

Актер, потерявший свой дом из-за пожаров, также раскритиковал губернатора Гэвина Ньюсом, заявив, что тот должен “меньше тратить на гель для волос”, отметив, что он не “большой поклонник ни того, ни другого”, имея ввиду Трампа и калифорнийского губернатора.