Правительство начинает реализацию планов, которые президент Дональд Трамп изложил в исполнительных указах вскоре после вступления в должность с целью ужесточить миграционную политику, сообщает VOA совместно с AP.

Пентагон развернёт до 1,500 военнослужащих для обеспечения безопасности Южной границы в ближайшие дни, сообщили американские официальные лица в среду. Таким образом начинается реализация планов, которые президент Дональд Трамп изложил в исполнительных указах вскоре после вступления в должность с целью ужесточить миграционную политику.

Временно исполняющий обязанности министра обороны США Роберт Салессес должен был подписать приказы о развертывании в среду, но еще не ясно, какие части или подразделения будут направлены на границу, и количество военнослужащих может измениться. Пока что неизвестно, будут ли они выполнять функции правоохранительных органов, что поставит американских военнослужащих в новую, необычную для них роль.

Официальные лица сообщили об этом на условиях анонимности, так как объявление еще не сделано официально.

Эти войска присоединятся к примерно 2,500 национальным гвардейцам и резервистам, которые уже находятся на границе. В настоящее время на границе нет сил Минобороны США.

Предполагается, что эти силы будут использоваться для поддержки пограничников, включая логистику, транспортировку и строительство заграждений. Подобные задачи они выполняли и ранее, когда как Трамп, так и бывший президент Джо Байден направляли военнослужащих ВС США на границу.

Военнослужащим запрещено выполнять обязанности правоохранительных органов на границе по закону, но это может измениться. Трамп подписал исполнительный указ, предусматривающий, чтобы новый министр обороны и глава Министерства внутренней безопасности в течение 90 дней доложили, следует ли применять закон 1807 года, известный как Закон о мятеже. Это позволило бы использовать эти войска для выполнения гражданских правоохранительных функций на территории США.

Ожидаемое развертывание, которое состоится в первую неделю президентства Трампа, станет первым шагом в его долгожданном плане расширить использование армии на границе. В одном из своих первых указов в понедельник Трамп поручил министру обороны разработать план «закрытия границ» и противодействия незаконной массовой миграции.

Во вторник, как только Трамп уволил командующего Береговой охраной адмирала Линду Фаган, было объявлено о наращивании количества морских патрульных кораблей и катеров, авиации и личного состава в Американском заливе — так теперь будет называться Мексиканский залив согласно распоряжению президента.

Трамп заявил в своей инаугурационной речи в понедельник, что он объявляет «национальное чрезвычайное положение на нашей Южной границе. Все незаконные пересечения будут немедленно остановлены, и мы начнем процесс возвращения миллионов и миллионов преступных нелегалов обратно туда, откуда они прибыли».

В свой первый срок Трамп также направлял действующие войска на границу, чтобы помочь Министерству внутренней безопасности и пограничникам, в ответ на караваны мигрантов, продвигавшиеся через Мексику в сторону США в 2018 году.

В исполнительных указах, подписанных в понедельник, Трамп предписал, чтобы военные помогали Министерству внутренней безопасности в «создании мест для задержания, транспортировки (включая воздушный транспорт) и других логистических услугах».

Американским военным запрещено выполнять функции правоохранительных органов в соответствии с федеральным законом, принятым в XIX веке. Это означает, что они не могут арестовывать или задерживать людей на границе, если только президент не примет решение о применении Закона о мятеже.

Закон о мятеже позволяет президенту использовать резервистов и регулярные армейские части для борьбы с беспорядками в штатах, и эти полномочия не подлежат пересмотру судами.

Во время развертывания сил Минобороны в 2018 году на границу было направлено более 7 тысяч кадровых военнослужащих, которые прибыли в Техас, Аризону и Калифорнию, включая военную полицию, эскадрилью штурмовых вертолетов, различные подразделения связи, медицинские и штабные части, военных инженеров, планировщиков и служб по связям с общественностью.

На тот момент Пентагон утверждал, что военные не будут выполнять функции правоохранительных органов. Поэтому большую часть времени они тратили на транспортировку пограничников вдоль границы, помогали им устанавливать дополнительные барьеры и ограждения, помогали в организации связи и обеспечивали безопасность лагерей пограничников.

Военные также оказывали пограничникам медицинскую помощь, предоставляли готовые упаковки с едой и временное жилье.

Обычно при развертывании на границе для поддержки Министерства внутренней безопасности, Пентагон получает от Министерства внутренней безопасности конкретные задачи, которые нужно выполнить, а затем военачальники решают, какие войска нужно отправить и в каком количестве.