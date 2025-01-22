Во вторник администрация Дональда Трампа распорядилась, чтобы все федеральные сотрудники, занимающиеся вопросами разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI), были отправлены в оплачиваемый отпуск с последующим увольнением.

К 23 января агентства должны составить список федеральных офисов и работников DEI по состоянию на 4 ноября 2024 года, а к следующей пятнице они должны разработать план по выполнению “мер по сокращению численности” в отношении этих федеральных служащих.

Днем ранее президент Трамп подписал указы, отменяющие защиту трансгендеров и прекращающие программы по обеспечению разнообразия, равенства и инклюзивности в федеральном правительстве. В своей инаугурационной речи он описал это как “шаг к прекращению попыток социального внедрения расы и пола во все аспекты общественной и частной жизни”.

Также все федеральные агентства должны удалить все публичные веб-страницы, ориентированные на DEI, отменить любое обучение на эту тему и прекратить все связанные с DEI контракты, а федеральным служащим предписано сообщить в течение 10 дней в Управление кадровой политики Трампа, если они подозревают, что какая-либо связанная с DEI программа была переименована для сокрытия ее цели, или они столкнуться с “неблагоприятными последствиями”.

Как отмечает AP, на реализацию плана по ликвидации программ “позитивной дискриминации” в федеральных ведомствах могут уйти месяцы и даже годы, новая анти-DEI программа Трампа более агрессивна, чем его первая, и реализуется на гораздо более податливой территории в корпоративном мире. Ряд крупных компаний уже начали отказываться от программ DEI или сократили некоторые из своих практик в ответ на избрание Трампа.

Ранее сотрудники администрации Трампа сообщили, что в США будут существовать только два гендера – мужской и женский.