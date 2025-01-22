Как этнические сообщества в сельской Калифорнии могут получить поддержку

В некоторых частях преимущественно белой сельской Калифорнии этнические меньшинства сталкиваются с расизмом как с повседневным фактом жизни — от обзывательств и издевательств на школьном дворе до дискриминации на рабочем месте, в жилищных вопросах и т. д. Многие сообщают, что чувствуют себя слишком изолированными и не доверяют местным властям, чтобы сообщать об этом.

Запущенная в мае 2023 года горячая линия штата и сеть ресурсов по борьбе с ненавистью — CA vs Hate — является новой инициативой, которая напрямую отвечает на эти проблемы и на рост числа зарегистрированных преступлений на почве ненависти в Калифорнии в последние годы, которые, по данным штата, почти удвоились с 2019 года.

Теперь, спустя почти два года после начала новаторской инициативы штата по борьбе с ростом преступлений на почве ненависти, как обстоят дела у этнических меньшинств в сельских общинах и как программы штата по борьбе с ненавистью могут обеспечить большую поддержку в этих регионах? Извлечены ли уроки для групп меньшинств в других частях сельской Америки?

В ходе еженедельного брифинга EMS 17 января для этнических СМИ были представлены мнения Департамента гражданских прав Калифорнии, активистов и лидеров общин о том, как различные этнические меньшинства могут сталкиваться с ненавистью в этих сельских районах, и как инициативы штата по борьбе с ненавистью могут оказать прямую поддержку уязвимым слоям населения.

“С момента запуска инициативы в мае 2023 года впервые в истории Калифорнии у нас появилась общештатная горячая линия, чтобы помочь людям, пострадавшим от ненависти, сообщить об этом и определить варианты дальнейших действий,” — сказал Кевин Киш, директор Департамента гражданских прав штата. “Это не просто горячая линия, по которой люди рассказывают правительству о том, что с ними произошло. Это инструмент, позволяющий людям, которые испытывают ненависть, получить необходимые им культурно компетентные ресурсы в сообществах, где они живут. Сюда входят юридические услуги; направления в правоохранительные органы; консультационные и психиатрические ресурсы; финансовая помощь; и связи с общественными организациями, такими как медицинские клиники или агентства социальных услуг.”

Данные штата показывают, что в Калифорнии количество преступлений на почве ненависти, мотивированных расой, этнической принадлежностью и национальным происхождением, выросло с 875 в 2020 году до 1017 в 2023 году — рост на 16,23%.

51,6% всех зарегистрированных преступлений на почве ненависти в целом были мотивированы расой, этнической принадлежностью и национальным происхождением; другие мотивы включают сексуальную ориентацию (20,6%), религию (20%), пол (4,2%) и инвалидность (0,9%).

Исследование федерального Департамента юстиции, проведенное в период с 2011 по 2015 год, показывает, что 54% ​​преступлений на почве ненависти по всей стране не сообщаются в полицию.

“Сообщества, которые чаще всего сталкиваются с ненавистью, часто оказываются наименее представленными, потому что они боятся сообщать в правоохранительные органы,” — отметил Киш. “Некоторые сообщают, но ничего не происходит, поэтому они не видят в этом смысла. Многие не знают, является ли то, что с ними произошло, юридически преступлением, о котором они должны сообщать. В частности, для иммигрантских общин могут существовать языковые барьеры и страх, связанный с обращением в правительство. Люди из коренных общин могут сталкиваться с проблемами юрисдикции между племенными и местными, государственными и федеральными властями.”

“Эта горячая линия была создана для преодоления этих барьеров,” — добавил он. “Люди не обязательно ищут эту информацию, пока это не произойдет с ними, и когда это произойдет, им нужно получить к ней доступ, где бы они ни находились.”

Калифорнийцы могут сообщить о случившемся онлайн на Cavshate.org или поговорить с агентом по гражданским правам по телефону (833) 866-4281 или 833-8-NO-HATE с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00. Бесплатная поддержка доступна на 200 языках, а также доступна анонимная отчетность.

За первый год работы горячей линии она получила более 1000 сообщений о проявлениях ненависти из почти 80% округов штата, и примерно две трети людей, сообщивших о проявлениях ненависти, согласились обратиться за ресурсами и поддержкой. Однако все округа, в которых не было или было очень мало преступлений на почве ненависти, были сельскими округами, такими как Дель-Норте, Саттер и Марипоса.

“В сельском округе Эль-Дорадо к северо-востоку от Сакраменто, где 74% населения составляют неиспаноязычные белые, а 2% — коренные американцы, наблюдается эпидемия ненависти. Здесь все очень консервативно,” — сказала Ким Столл, директор по связям с общественностью группы индейцев мивок из Шингл-Спрингс. “Например, мы делали бирки для наших автомобилей на парковке, но многие члены племени сказали: «Нет, мы не будем этого делать. Если мы назовем себя членами племени, возникнут проблемы. Было интересно это увидеть, зная, как долго они живут здесь, в резервации… но насколько изолированными они остаются.”

Гаоноу Ванг, менеджер по коммуникациям и повествованию в Hmong Innovating Politics в Сакраменто, подтвердила аналогичную изоляцию в сообществе хмонгов, которых, по оценкам, насчитывается от 95 000 до 107 458 в Калифорнии и 368 609 в США

“Недостаточно доверия, которое было выстроено с нашими сообществами с тех пор, как появилось первое поколение беженцев хмонгов из Вьетнамской войны и Секретной войны в Лаосе в 60-х годах,” — сказала она. “Многие хмонги являются натурализованными гражданами из-за бывшего статуса беженца или рождения в Америке, но за последнее десятилетие у нас растет демографическая группа держателей грин-карт, и, по приблизительным оценкам, 4500 из этих людей получили приказы о депортации в результате осуждения за преступление, будь то мелкое или крупное даже после того, как они отбыли свой срок и были освобождены.”

“С ростом рейдов ICE в отношении сообществ Юго-Восточной Азии; соглашения о репатриации с Камбоджей и Вьетнамом; и приходящая администрация Трампа, издавшая окончательные распоряжения о депортации хмонгов в Лаос в последний раз в 2020 году, растет беспокойство, а доверие к правительству падает, поэтому в целом наблюдается много недооцененности,” — сказала она.

“Для нас было очень важно расширить возможности нашей молодежи как лидеров сообщества, потому что мы видим этот эффект домино: когда мы обучаем их, они обучают свои семьи, и это просачивается в сообщество,” — добавила Ванг. “С CA vs Hate большая часть работы, которую мы проделываем, заключается в том, чтобы показать молодежи, как преодолеть это недоверие и сообщать о ненависти, которая происходит в наших сообществах.”

“Ненависть повсюду. Что выделяет нас здесь, так это то, что население совершило значительный сдвиг,” — сказала Марлен Томас, исполнительный директор Комитета социальной справедливости долины Империал, некоммерческой организации в округе Империал, одном из двух округов Калифорнии, граничащих с Мексикой. “Когда я росла, это было в основном белое сообщество, а теперь 90% латиноамериканцев. Но разница в том, что произошла ассимиляция старого латиноамериканского сообщества, в то время как новые иммигранты, которые просто пытаются выжить, подвергаются дискриминации, на самом деле со стороны своих же людей.”

“В ноябре 2023 года, через шесть месяцев после запуска CA vs Hate, у нас была конференция Stop the Hate, и местный начальник полиции и шериф были там и прошел через процесс отчетности, который вы должны сделать. Но у них было всего две жалобы,” — продолжила Марлен Томас. “Я знаю, что должно было быть больше, но их не было. Откуда этот страх, эта неосведомленность о том, что люди могут сделать?”

“Наш комитет изначально собрался в 2022 году в ответ на преследования со стороны полиции в нашем округе, особенно в отношении афроамериканского сообщества. Теперь у нас более 7078 волонтеров,” — сказала она. “Мы тесно сотрудничаем с ACLU и проводим семинары о правах и о том, что делать, если вас останавливает полиция или пограничный патруль.”

“Благодаря этой горячей линии одно из первых дел, которое мы можем сделать, — это донести эту информацию о сообщении о ненависти до наших школ и общественных учреждений,” — добавила Марлен Томас. “Но этого недостаточно. Когда вы сталкиваетесь с ненавистью, в глубине души важно сохранять надежду.”

Ruslan Gurzhiy, Slavic Sacramento

This article published with support from Ethnic Media Services