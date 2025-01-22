Среди первых указов, подписанных Дональдом Трампом в первый рабочий день на посту президента США был указ о “Восстановлении смертной казни и восстановлении общественной безопасности”, направленный на то, что законы, разрешающие смертную казнь, “соблюдаются, добросовестно применяются и противодействуют” политикам и судьям, которые препятствуют и предотвращают исполнение смертных приговоров.

В указе говорится, что “смертная казнь является важнейшим инструментом сдерживания и наказания тех, кто совершает самые отвратительные преступления и акты смертельного насилия против американских граждан”.

“Однако слишком долго политики и судьи, которые выступают против смертной казни, бросали вызов и подрывали законы нашей страны. На каждом шагу они стремятся помешать исполнению законно вынесенных смертных приговоров и предпочитают навязывать свои личные убеждения, а не закон”.

Во время президентской срока Джо Байдена Департамент юстиции ввел мораторий на смертные казни “вопреки своему долгу добросовестно исполнять законы Соединенных Штатов, которые предусматривают смертную казнь. А 23 декабря 2024 года президент Байден смягчил приговоры 37 из 40 самых подлых и садистских насильников, растлителей малолетних и убийц, ожидающих смертной казни в федеральных камерах смертников”, говорится на сайте Белого дома.

“Эти попытки подорвать и отменить смертную казнь противоречат законам нашей страны, выставляют на посмешище правосудие и оскорбляют жертв этих ужасных преступлений. Самая торжественная обязанность правительства — защищать своих граждан от отвратительных деяний, и моя администрация не потерпит попыток заблокировать и выхолостить законы, разрешающие смертную казнь в отношении тех, кто совершает ужасные акты насилия в отношении американских граждан.”

Указ требует, чтобы “генеральный прокурор добивался смертной казни за все преступления, тяжесть которых требует ее применения… и добиваться смертной казни независимо от других факторов за каждое федеральное преступление, караемое смертной казнью”, включая убийство сотрудника правоохранительных органов; преступление, караемое смертной казнью, совершенное иностранцем, незаконно находящимся в этой стране.

Также, согласно указу, “генеральный прокурор должен оценить места заключения и условия содержания каждого из 37 убийц, чьи федеральные смертные приговоры были смягчены президентом Байденом,… генеральный прокурор должен далее оценить, могут ли эти преступники быть обвинены в преступлениях, караемых смертной казнью на уровне штата, и должен рекомендовать соответствующие действия государственным и местным органам власти.”