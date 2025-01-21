Природные пожары начались в Сан-Диего

Во вторник утром в калифорнийском округе Сан-Диего, вблизи границы с Мексикой, вспыхнуло несколько природных пожаров, что привело к частичной эвакуации местных жителей, закрытию школ и отключению электроэнергии.

Минувшей ночью были локализованы три небольших природных пожара в северной части округа Сан-Диего. Пожар Lilac Fire, начавшийся вблизи одноименного шоссе, распространился на территорию, площадь которой превышает 30 га. Он стал причиной эвакуации примерно 4 тыс жителей Бонсолла – района к северу от Сан-Диего.

Пожар Pala Fire к северу от города Пала-Меса уничтожил растительность на территории примерно 8 га. Пожарным удалось остановить его распространение, приказы об эвакуации местных жителей были отменены.

VOA