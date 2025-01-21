На прошлой неделе, 15 января, в районе Лос-Фелис в Лос-Анджелесе примерно в 1:30 ночи автомобиль протаранил стену жилого комплекса Park Western Apartments. В результате происшествия 50-летний мужчина погиб на месте; 9-летний мальчик получил серьезные травмы, он доставлен в больницу в тяжелом состоянии; 34-летняя женщина получила легкие травмы и тоже была госпитализирована.

Водитель скрылся с места происшествия пешком, в настоящее время его разыскивает полиция.

Как стало известно, пострадала семья россиян, временно проживавшая в квартире родственников. До этого они снимали жилье в городе Пасадена, но были вынуждены эвакуироваться из-за бушующих пожаров в Южной Калифорнии.

По данным полиции, водитель автомобиля потерял управление, пытаясь выполнить левый поворот, в результате машина врезалась в здание, пробив стену, и остановилась прямо внутри квартиры.

Из-за серьезных повреждений здания семь жителей комплекса были вынуждены покинуть свои квартиры, им помогают сотрудники Красного Креста, пока эксперты оценивают безопасность здания для дальнейшего проживания.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship