Генеральные прокуроры 22 штатов, а также города Сан-Франциско и округа Колумбия, подали иски с требованием заблокировать указ президента США Дональда Трампа об ограничении права на гражданство по рождению, сообщают ABC и AP.

В день инаугурации президент подписал указ, согласно которому со следующего месяца рожденные в США дети, матери которых находятся в стране незаконно или по неиммиграционной визе, а отцы не являются гражданами или постоянными резидентами, не смогут автоматически получать гражданство США.

Право на гражданство США для всех, кто родился на территории страны, закреплено 14-й поправкой к Конституции США. «Президент не может одним росчерком пера отменить существование 14-й поправки. Точка», – заявил генеральный прокурор Нью-Джерси Мэтт Платкин.

Несколько неправительственных организаций в Массачусетсе и Нью-Гэмпшире, защищающие права мигрантов, также во вторник направили в суды иски с требованием признать указ Трамп антиконституционным, сообщает ABC.

Истцы утверждают, ежегодно в стране рождаются 150 000 детей у родителей, не являющихся гражданами США, и реализация мер, предусмотренных в указе, будет грозить им депортацией. Они опасаются, что дети могут потерять доступ к медицинской помощи.

В Белом доме подчеркнули, что готовы к судебному разбирательству. «Радикальные левые могут либо плыть против течения и сопротивляться подавляющей воле народа, либо они могут присоединиться к нам и работать с президентом Трампом», – сказал заместитель пресс-секретаря Белого дома Харрисон Филдс.

Подписывая указ в понедельник, Трамп назвал право на гражданство по рождению «смехотворным». В ответ на ремарку одного из журналистов, что указ может быть оспорен в судах, президент ответил: «Мы считаем, что у нас есть серьезные основания. Но, возможно, вы правы. Посмотрим».

Ранее Трамп говорил, что многие иностранцы злоупотребляют этой нормой, приезжая в США для рождения детей и получения ими гражданства.

VOA