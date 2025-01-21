Mошенничество и дезинформация, связанные с лесными пожарами

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Чрезвычайной ситуацией, образовавшейся в связи с пожарами в Южной Калифорнии, пытаются воспользоваться мошенники, чтобы нажиться на частных лицах и целых сообществах. Распространенные виды мошенничества включают:

1. Мошеннические подрядчики и мошенничество с ремонтом: лица, выдающие себя за подрядчиков, могут предложить устранить ущерб, но выполнить работу некачественно или исчезнуть после получения аванса.

2. Поддельные благотворительные призывы: чтобы собирать пожертвования якобы для жертв стихийных бедствий, мошенники ведут деятельность, которая может казаться благотворительной, но на самом деле являющаяся поддельными благотворительными организациями.

3. Мошенничества с выдачей себя за FEMA, правительство или страховых агентов: люди, выдающие себя за FEMA, государственные учреждения или страховых инспекторов, могут запрашивать личную информацию или плату за обработку заявок на получение помощи при стихийных бедствиях.

4. Выдача себя за жилищного инспектора: будьте осторожны с нежелательными визитами людей, выдающих себя за жилищных инспекторов. Не предоставляйте им банковские данные.

5. Фишинговые письма и звонки: фишинговые мошенничества включают поддельные электронные письма, текстовые сообщения или звонки, якобы предлагающие помощь, с просьбой к жертвам перейти по вредоносным ссылкам или предоставить конфиденциальную информацию.

6. Накрутка цен и поддельные продукты: мошенники могут завышать цены на товары первой необходимости или продавать поддельные продукты, такие как чистящие средства или генераторы.

Pacific Palisade Malibu fire

Калифорнийцы помогают друг другу во время пожаров

Информация ниже поможет избежать мошенничества:

1. Подача заявления на получение помощи всегда бесплатна: никто из представителей государственных структур и благотворительных организаций не будет просить денег в обмен на помощь.

2. Обязательно проверяйте учетные данные: попросите проверить лицензии у подрядчиков, оценщиков и благотворительных организаций, а также проверьте официальное удостоверение личности с фотографией у государственных служащих.

3. Не допускайте нежелательных сообщений: мошенники часто требуют немедленных действий и используют тактику давления. Если вы не подавали заявление на получение федеральной помощи, но получили письмо от FEMA, это может быть мошенничеством.

4. Заявите о незаконной деятельности: сообщите властям, если вы стали жертвой или видите, что происходит мошенничество:

Дезинформация также является проблемой во время и после стихийных бедствий. FEMA создала веб-сайт для борьбы с распространенной дезинформацией. Борьбу с мифами ведет и администрация Калифорнии

Надежные источники информации:

Cal OES (Управление губернатора по чрезвычайным ситуациям)

Listos California

CAL FIRE (Департамент лесного хозяйства и противопожарной защиты Калифорнии)

Пожарная служба округа Лос-Анджелес

Департамент по чрезвычайным ситуациям города Лос-Анджелес (LA EMD)

Центр ресурсов по лесным пожарам округа Лос-Анджелес 211

Оповещения о пожарах Национальной метеорологической службы (NWS)

Мониторинг качества воздуха (AirNow)

Советы по безопасности при лесных пожарах Американского Красного Креста

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