Mошенничество и дезинформация, связанные с лесными пожарами

Чрезвычайной ситуацией, образовавшейся в связи с пожарами в Южной Калифорнии, пытаются воспользоваться мошенники, чтобы нажиться на частных лицах и целых сообществах. Распространенные виды мошенничества включают:
1. Мошеннические подрядчики и мошенничество с ремонтом: лица, выдающие себя за подрядчиков, могут предложить устранить ущерб, но выполнить работу некачественно или исчезнуть после получения аванса.
2. Поддельные благотворительные призывы: чтобы собирать пожертвования якобы для жертв стихийных бедствий, мошенники ведут деятельность, которая может казаться благотворительной, но на самом деле являющаяся поддельными благотворительными организациями.
3. Мошенничества с выдачей себя за FEMA, правительство или страховых агентов: люди, выдающие себя за FEMA, государственные учреждения или страховых инспекторов, могут запрашивать личную информацию или плату за обработку заявок на получение помощи при стихийных бедствиях.
4. Выдача себя за жилищного инспектора: будьте осторожны с нежелательными визитами людей, выдающих себя за жилищных инспекторов. Не предоставляйте им банковские данные.
5. Фишинговые письма и звонки: фишинговые мошенничества включают поддельные электронные письма, текстовые сообщения или звонки, якобы предлагающие помощь, с просьбой к жертвам перейти по вредоносным ссылкам или предоставить конфиденциальную информацию.
6. Накрутка цен и поддельные продукты: мошенники могут завышать цены на товары первой необходимости или продавать поддельные продукты, такие как чистящие средства или генераторы.
Информация ниже поможет избежать мошенничества:
1. Подача заявления на получение помощи всегда бесплатна: никто из представителей государственных структур и благотворительных организаций не будет просить денег в обмен на помощь.
2. Обязательно проверяйте учетные данные: попросите проверить лицензии у подрядчиков, оценщиков и благотворительных организаций, а также проверьте официальное удостоверение личности с фотографией у государственных служащих.
3. Не допускайте нежелательных сообщений: мошенники часто требуют немедленных действий и используют тактику давления. Если вы не подавали заявление на получение федеральной помощи, но получили письмо от FEMA, это может быть мошенничеством.
4. Заявите о незаконной деятельности: сообщите властям, если вы стали жертвой или видите, что происходит мошенничество:
- Завышение цен: портал генерального прокурора для жалоб
- Нелицензированная деятельность: совет по лицензированию подрядчиков
- Мошенничество с помощью FEMA: горячая линия 1-800-621-3362
Дезинформация также является проблемой во время и после стихийных бедствий. FEMA создала веб-сайт для борьбы с распространенной дезинформацией. Борьбу с мифами ведет и администрация Калифорнии
Надежные источники информации:
Cal OES (Управление губернатора по чрезвычайным ситуациям)
CAL FIRE (Департамент лесного хозяйства и противопожарной защиты Калифорнии)
Пожарная служба округа Лос-Анджелес
Департамент по чрезвычайным ситуациям города Лос-Анджелес (LA EMD)
Центр ресурсов по лесным пожарам округа Лос-Анджелес 211
Оповещения о пожарах Национальной метеорологической службы (NWS)
Мониторинг качества воздуха (AirNow)
Советы по безопасности при лесных пожарах Американского Красного Креста