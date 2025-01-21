Mошенничество и дезинформация, связанные с лесными пожарами

Чрезвычайной ситуацией, образовавшейся в связи с пожарами в Южной Калифорнии, пытаются воспользоваться мошенники, чтобы нажиться на частных лицах и целых сообществах. Распространенные виды мошенничества включают:

1. Мошеннические подрядчики и мошенничество с ремонтом: лица, выдающие себя за подрядчиков, могут предложить устранить ущерб, но выполнить работу некачественно или исчезнуть после получения аванса.

2. Поддельные благотворительные призывы: чтобы собирать пожертвования якобы для жертв стихийных бедствий, мошенники ведут деятельность, которая может казаться благотворительной, но на самом деле являющаяся поддельными благотворительными организациями.

3. Мошенничества с выдачей себя за FEMA, правительство или страховых агентов: люди, выдающие себя за FEMA, государственные учреждения или страховых инспекторов, могут запрашивать личную информацию или плату за обработку заявок на получение помощи при стихийных бедствиях.

4. Выдача себя за жилищного инспектора: будьте осторожны с нежелательными визитами людей, выдающих себя за жилищных инспекторов. Не предоставляйте им банковские данные.

5. Фишинговые письма и звонки: фишинговые мошенничества включают поддельные электронные письма, текстовые сообщения или звонки, якобы предлагающие помощь, с просьбой к жертвам перейти по вредоносным ссылкам или предоставить конфиденциальную информацию.

6. Накрутка цен и поддельные продукты: мошенники могут завышать цены на товары первой необходимости или продавать поддельные продукты, такие как чистящие средства или генераторы.

Информация ниже поможет избежать мошенничества:

1. Подача заявления на получение помощи всегда бесплатна: никто из представителей государственных структур и благотворительных организаций не будет просить денег в обмен на помощь.

2. Обязательно проверяйте учетные данные: попросите проверить лицензии у подрядчиков, оценщиков и благотворительных организаций, а также проверьте официальное удостоверение личности с фотографией у государственных служащих.

3. Не допускайте нежелательных сообщений: мошенники часто требуют немедленных действий и используют тактику давления. Если вы не подавали заявление на получение федеральной помощи, но получили письмо от FEMA, это может быть мошенничеством.

4. Заявите о незаконной деятельности: сообщите властям, если вы стали жертвой или видите, что происходит мошенничество:

Завышение цен: портал генерального прокурора для жалоб

Нелицензированная деятельность: совет по лицензированию подрядчиков

Мошенничество с помощью FEMA: горячая линия 1-800-621-3362

Дезинформация также является проблемой во время и после стихийных бедствий. FEMA создала веб-сайт для борьбы с распространенной дезинформацией. Борьбу с мифами ведет и администрация Калифорнии

Надежные источники информации:

Cal OES (Управление губернатора по чрезвычайным ситуациям)

Listos California

CAL FIRE (Департамент лесного хозяйства и противопожарной защиты Калифорнии)

Пожарная служба округа Лос-Анджелес

Департамент по чрезвычайным ситуациям города Лос-Анджелес (LA EMD)

Центр ресурсов по лесным пожарам округа Лос-Анджелес 211

Оповещения о пожарах Национальной метеорологической службы (NWS)

Мониторинг качества воздуха (AirNow)

Советы по безопасности при лесных пожарах Американского Красного Креста