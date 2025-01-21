Гражданин России и Швеции был приговорен к 12 годам и шести месяцам тюремного заключения за управление самым продолжительным сервисом по отмыванию денег в биткоинах в даркнете, через который с 2011 года удалось отмыть 400 миллионов долларов в криптовалюте, сообщает Департамент юстиции США.

Согласно судебным документам и доказательствам, представленным на суде, с 2011 по 2021 год 36-летний Роман Стерлингов участвовал в управлении Bitcoin Fog, самым продолжительным «миксером» криптовалют в даркнете. За десятилетие своей работы Bitcoin Fog приобрел известность как популярный сервис по отмыванию денег для преступников, пытающихся скрыть свои незаконные доходы от правоохранительных органов, и обработал транзакции с участием более 1,2 миллиона биткоинов, что на момент совершения транзакций оценивалось примерно в 400 миллионов долларов. Основная часть этой криптовалюты поступала с торговых площадок даркнета и была связана с незаконным оборотом наркотиков, компьютерными преступлениями, кражей личных данных и материалами о сексуальном насилии над детьми.

Роман Стерлингов был задержан в апреле 2021 года в аэропорту Лос-Анджелеса. В марте 2024 года после месячного судебного разбирательства присяжные признали Стерлингова виновным в сговоре с целью отмывания денег, в отмывании денег, в управлении нелицензированным бизнесом по переводу денег и в переводе денег без лицензии.

Изначально сторона обвинения просила приговорить Стерлингова к тридцати годам тюремного заключения, а его защита настаивала на 7,5 годах, аргументируя это тем, что прямые доказательства причастности подсудимого к управлению Bitcoin Fog отсутствуют. Сам Стерлингов отрицал свою причастность к управлению этой системой и настаивал на том, что являлся лишь пользователем электронного сервиса Bitcoin Fog.

В дополнение к 12,5 лет тюремного заключения Стерлингов был приговорен к выплате денежного штрафа в размере почти $400 млн (точная сумма$395 563 025,39) и конфискации криптовалюты и денежных активов на сумму около $1,76. Также он должен отказаться от своего интереса в кошельке Bitcoin Fog на общую сумму около 1345 биткоинов, (примерно $103 млн).

Расследование вели подразделение по борьбе с киберпреступностью IRS-CI округа Колумбия и Вашингтонское отделение ФБР расследовали это дело; помощь оказали Управление по международным делам Департамента юстиции и Отдел виртуальных активов ФБР. Дополнительную помощь оказали власти Японии, Швеции, Дании, Румынии и Великобритании, а также Европол.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship