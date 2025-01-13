Усиление ветра угрожает распространением пожаров в Лос-Анджелесе

Власти Калифорнии опасаются того, что пожары могут перекинуться на густонаселенные районы Лос-Анджелеса, пишет Служба новостей «Голоса Америки».

В воскресенье, в то время пока пожары продолжали бушевать в Лос-Анджелесе, глава федерального ведомства по чрезвычайным ситуациям предупредила, что усиление ветра может создать новые угрозы в ближайшие дни.



«Потенциально ветры становятся все сильнее и опаснее, – сказала Динн Крисвелл, администратор Федерального агентства по управлению чрезвычайными ситуациями, или FEMA, в интервью каналу CNN. – Никогда не знаешь, в какую сторону они пойдут».



Местные власти опасаются того, что по мере распространения пожаров, огонь может угрожать более густонаселенным районам и некоторым из ключевых достопримечательностей города, включая Музей Пола Гетти, где хранятся известные произведения искусства, и Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе.

Число погибших в результате лесных пожаров, бушующих уже шестой день, достигло 16 человек, и официальные лица опасаются, что поисковики и кинологи найдут еще больше тел в кварталах, снесенных огнем.

Сенатор от Калифорнии Адам Шифф сказал CNN, что поездка по разрушенным районам «откровенно напомнила мне посещение зон боевых действий».

«Целые районы исчезли. Такого мы еще не видели, – сказал он. – Душевная боль просто переполняет».

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом заявил каналу NBC, что лесные пожары могут стать самым страшным стихийным бедствием в истории США «с точки зрения связанных с ними затрат, масштаба и размаха».

По предварительным оценкам AccuWeather, ущерб и экономические потери на данный момент составляют от 135 до 150 миллиардов долларов. Ущерб так велик отчасти потому, что большая часть сгоревшего дотла жилья относилась к самой дорогой в стране недвижимости.

Ньюсом призвал провести независимое расследование тушения пожаров: пожарные порой сталкивались с нехваткой воды для борьбы с огнем, который быстро выходил из-под контроля. В пятницу Ньюсом приказал властям штата выяснить, почему водохранилище объемом 440 миллионов литров вышло из строя, а в некоторых пожарных гидрантах не было воды.

В субботу пожар изменил направление и увеличился примерно на 400 гектаров. Прогнозируется, что ветры Санта-Ана, которые подпитывают пожары, вернутся.

«Нам нужно быть агрессивными», – сказал журналистам на субботнем брифинге начальник оперативного отдела Калифорнийского департамента лесного хозяйства и пожарной охраны (Cal Fire) Кристиан Литц.

Национальная метеорологическая служба прогнозирует усиление ветра в этом районе в субботу вечером и в воскресенье утром, а также в ночь с понедельника на вторник, с устойчивым ветром до 48 км/ч и порывами до 112 км/ч.

Четыре действующих пожара в районе Лос-Анджелеса сожгли более 16 000 гектаров, пламя уничтожило более 12 тысяч строений. Около 150 тысяч человек получили приказ эвакуироваться из своих домов, 700 человек нашли убежище в девяти приютах. Причины всех четырех пожаров все еще выясняются.

По словам официальных лиц, два пожара локализованы на 90 и 76%, а два других – на 11 и 15%. Пожар в Палисейдс, самый крупный и локализованный всего на 11%, угрожает перекинуться через крупную автомагистраль Interstate 405 в более густонаселенные районы.

Командир отделения Cal Fire Джим Хадсон сказал журналистам, что у пожарных три приоритета: «Жизнь, ваше имущество и постоянный контроль над пламенем».

Пожарные команды из Калифорнии и девяти других штатов принимают участие в операции, в которой задействованы 1354 пожарные машины, 84 самолета и более 14 000 человек, включая недавно прибывших пожарных из Мексики.