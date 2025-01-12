Экс-информатор ФБР приговорен к шести годам за историю о взятках Джо и Хантеру Байденам.

На прошлой неделе Суд Центрального округа штата Калифорния приговорил экс-информатора ФБР Александра Смирнова к шести годам лишения свободы по делу о предоставлении ложных данных о том, что Джо Байден и его сын Хантер получили по пять миллионов долларов от украинской энергетической компании Burisma, а также в уклонении от уплаты налогов и, как сообщает Los Angeles Daily News, его обязали выплатить налоговой более 675 тысяч долларов.

Ранее гражданин США и Израиля Александр Смирнов признал себя виновным в предоставлении ложных данных, а также в уклонении от уплаты налогов на более чем два миллиона долларов.

В 2020 году он сообщил ФБР о том, что Джо Байден, когда он еще был вице-президентом во время администрации Обамы, и его сын Хантер якобы получили по пять миллионов долларов от украинской энергетической компании Burisma, в состав совета директоров которой входил Хантер Байден.

Сфабрикованная Смирновым история информация стала поводом для республиканцев в 2023 году предпринять попытку импичмента Байдена.