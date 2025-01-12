Задержан вероятный виновник одного из пожаров в Лос-Анджелесе

Полицейское управление Лос-Анджелеса сообщило о задержании человека, подозреваемого в поджоге, из-за которого разросся пожар Kenneth Fire.

Kenneth Fire – один из 5 пожаров, бушующих в Лос-Анджелесе. По состоянию на поздний вечер 10 января, пожар локализован на 50%; он расследуется как его расследуется как поджог.

Правоохранители полагают, что пожар мог быть устроен преднамеренно; задержать подозреваемого помогли простые граждане, однако, в связи с тем, что нет достаточных оснований для ареста по подозрению в поджоге, подозреваемый задержан за нарушение испытательного срока.

Окружной прокурор Лос-Анджелеса Натан Хохман сказал, что если пожар будет признан поджогом, то виновному грозит наказание аналогичное тому, которое дают за убийство, и может привести к пожизненному заключению.