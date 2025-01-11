Граждане Украины, находящиеся в США с 16 августа 2023 года, после прохождения проверки могут легально оставаться в стране и продолжать работать, пишет Русская служба «Голоса Америки».

США продлили на 18 месяцев временный защитный статус для ряда граждан Украины, сославшись на продолжающийся вооруженный конфликт и гуманитарный кризис, вызванный вторжением России. Решение Министерства внутренней безопасности позволяет гражданам Украины, прибывшим в США не позднее 16 августа 2023 года, сохранить этот статус и разрешение на трудоустройство после соответствующей проверки.

«Продление временного защитного статуса обусловлено продолжающимся вооруженным конфликтом и чрезвычайными и временными условиями в Украине, которые не позволяют гражданам Украины безопасно вернуться», – говорится в заявлении министерства, опубликованном в пятницу.

В ведомстве указали на гуманитарные последствия конфликта, отметив, что «поолномасштабное военное вторжение России привело к большому числу жертв среди гражданского населения и сообщениям о военных преступлениях и преступлениях против человечности, совершенных российскими военными и должностными лицами».

Министерство подчеркнуло, что все кандидаты на получение статуса проходят строгую проверку. «Каждый человек, чье дело рассматривается Министерством внутренней безопасности, подвергается тщательной проверке с точки зрения национальной и общественной безопасности как во время подачи первоначального заявления, так и при повторной регистрации», — говорится в заявлении. Лица, осужденные за серьезное преступление или два преступления небольшой тяжести, не могут претендовать на получение статуса.

По оценкам ведомства, заявку на продление статуса могут подать около 104 тысяч граждан Украины и лиц без гражданства, проживавших на территории Украины до прибытия в США. Одним из условий является непрерывное нахождение заявителя на территории США с 16 августа 2023 года. При этом наличие законного иммиграционного статуса не имеет значения.

Документы о разрешении на трудоустройство, выданные в связи с получением статуса, будут автоматически продлены на 12 месяцев, чтобы избежать перерывов в трудовой деятельности.

В тот же день министерство опубликовало сообщения об аналогичном продлении временного защитного статуса для граждан Судана, Венесуэлы и Сальвадора.