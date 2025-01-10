Губернатор Гэвин Ньюсом призвал Дональда Трампа посетить Калифорнию, чтобы встретиться с пострадавшими от пожаров.

Пока Дональд Трамп готовится занять пост президента, губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом пригласил избранного президента приехать в Золотой штат, чтобы “встретиться с пострадавшими американцами, увидеть разруху своими глазами и поблагодарить пожарных и всех сотрудников экстренных служб, рискующих своими жизнями”.

Возможно, его приглашение последовало за возложением Трампом ответственности за пожары на калифорнийского губернатора и требованием его отставки.

В письме Ньюсом напоминает Трампу о разрушительных пожарах Camp Fire и Paradise, бушевавших в Калифорнии 6 лет назад, и что в то время он посетил зону пожара Woolsey Fire рядом с Малибу, унесшему три жизни.

Пожары в Калифорнии являются частью ландшафта в связи, в целом, с засушливым климатом, одновременно создавая множество угроз сообществам, природе и экономике штат проблемой для штата, но нынешний год оказался особенно сложным. Пожарные, спасательные службы, медики, рабочие бригады работают без устали, пытаясь остановить распространение огня и минимизировать ущерб, но изменения климата и человеческий фактор работают не в пользу жителей Калифорнии.

В своем письме-приглашении Ньюсом пишет, что причиной самых разрушительных пожаров в Лос-Анджелесе стали “штормовой ветер”, отсутствие дождей в Южной Калифорнии этой зимой. “Потери о разруха ужасают,” – описывает ситуацию Ньюсом. Он подчеркивает, что прогноз погоды остается неблагоприятным и сохраняется угроза жизням: будут дуть порывистые ветра и нет никакого признака дождей.

“В духе этой великой страны мы не имеем права политизировать человеческую трагедию или распространять дезинформацию. Десятки тысяч американцев, вынужденno покинувших свои дома и боящихся за свою будущее, заслуживают видеть нашу совместную работу по реконструкции и восстановлению для их блага,” – завершает свое письмо губернатор Ньюсом.

В письме Гэвин Ньюсом выразил благодарность администрации Байдена за быстрое одобрение федеральной помощи.

Пожары в Калифорнии продолжают угрожать жизни и безопасности людей. Ранее президент Байден заявил, что федеральное правительство покроет 100% расходов на ликвидацию последствий пожаров в течение первых 180 дней по просьбе губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома.

Виталий Атаев Трошин, California Local News Fellowship

Елена Кузнецова, SlavicSac.com