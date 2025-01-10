Дональд Трамп получил самый мягкий приговор из всех возможных. В пятницу, 10 января, суд Нью-Йорка вынес ему приговор по делу о взятках за молчание: он был приговорен к “безусловному освобождению”, что означает, что суд признал избранного президента виновным в совершении преступления, но счел неправильным приговаривать к какому-либо наказанию – штрафу, испытательному сроку или тюремному заключению.

Трамп присутствовал на слушании виртуально, его обращение к суду заняло более пяти минут и началось со слов: “Это был очень ужасный опыт”, а завершилось: “Со мной обошлись очень и очень несправедливо, и я очень благодарен вам”.

Судья Хуан Мерчан сказал во время вынесения приговора, что определенное им наказание Трампу “станет единственным законным приговором, не посягающим на самую высокую должность в стране” и защищающим “офис президента… а не его владельца”.

Несмотря на мягкий приговор, за Трампом будет закреплен статус осужденного преступника.

Команда защиты избранного президента пообещала подать апелляцию, поскольку считает,что дело вообще не следовало возбуждать, и назвала его “печальным днем ​​для этой страны”.

В мае 2024 года после шестинедельного судебного разбирательства Трамп был признан виновным присяжными и должен был быть приговорен в июле, но широкомасштабное решение Верховного суда и его успешная президентская кампания помогли его адвокатам отложить вынесение приговора три раза.