Стихия не унимается, но герои продолжают борьбу с ней

По всему округу Лос-Анджелес, включая Глендейл, спасатели и специалисты экстренных служб неустанно продолжают работу, чтобы остановить разрушительные пожары, уже унесшие жизни 5 людей. В эти дни полицейские, пожарные, сотрудники коммунальных служб и волонтёры — настоящие герои, борющиеся с огнем и восстанавливающие округ.

В ряде районов округа действуют приказы о немедленной эвакуации, затронувшие около 180 000 человек, разрушены более 5000 домов, уже появились мародеры.

Один из аспектов деятельности работников экстренных служб – выявление опасных деревьев: некоторые из них были вырваны с корнями или сломаны сильным ветром. Стихия способствовала распространению уничтожающего всё на своём пути пламени в течение короткого времени.

Пожарные пытаются сдерживать и контролировать распространение огня водой или распылением антипирена, перерезанием линий огня и удалением топлива и горючих материалов из строений, чтобы замедлить распространение огня, но сильный порывистый ветер и засушливые условия сильно затрудняют их опасную работу.

Именно полицейские, пожарные, сотрудники коммунальных служб и волонтёры, рискуя собой ради безопасности других, постепенно восстанавливают нормальную жизнь в пострадавшем от огня регионе. Их самоотверженность дарит надежду в то, что Большой Лос-Анджелес справится с разрушительным испытанием.

Виталий Атаев Трошин, California Local News Fellowship

Елена Кузнецова, SlavicSac.com