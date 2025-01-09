В Южной Калифорнии эвакуировали 130 000 человек из-за пожаров

Пожары в Калифорнии унесли жизни по меньшей мере пяти человек. Около 130 000 человек были эвакуированы, поскольку пожары охватили в общей сложности около 108 квадратных километров, что почти равно площади Сан-Франциско.

По сообщениям властей Лос-Анджелеса, огонь отступает, но национальная метеорологическая служба продлила предупреждение уровня «красного флага» — выдаваемые, когда риск возникновения пожара высок из-за низкой влажности, сильного ветра и высокой температуры — для округов Лос-Анджелес и Вентура до вечера пятницы.

Влажность останется на уровне 10–20 %. Нехватка воды привела к тому, что некоторые гидранты пересохли в престижном районе Пасифик-Палисейдс, сообщили чиновники.

Огонь уничтожил почти 2000 домов, предприятий и других строений в районах Палисейдс и Итон — и ожидается, что их число увеличится.

VOA