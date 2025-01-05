Водителем Tesla Cybertruck, взорвавшегося у отеля Дональда Трампа в Лас-Вегасе утром 1 января, был высокопоставленный солдат по борьбе с терроризмом «Зеленый берет» 37-летний Мэтью Ливельсбергер, который служил в Украине.

Ливельсбергер погиб, когда арендованный им электромобиль взорвался у стеклянных дверей отеля Trump International Hotel.

37-летний Ливелсбергер был сержантом разведки Сил специального назначения, он служил на одной Fort Bragg (ныне Fort Liberty) в Северной Каролине вместе с отставным военным Шамсуддином Джаббаром, который в новогоднюю ночь убил 14 человек в Новом Орлеане. Однако у шерифа нет данных, что оба находились там в одно время или что они были знакомы.

Ливельсбергер служил в армии с 2006 года и дважды был направлен в Афганистан. Он также служил в Украине, Таджикистане, Грузии и Конго. Скорее всего, он поддерживал Украину: на одной из фотографий на нем надета футболка с надписью «Слава Украине, слава героям» на украинском языке, а LinkedIn-аккаунт под именем Ливелсбергера прокомментировал пост, рекламирующий 30-дневный контракт в Украине для инструктора по оказанию тактической помощи раненым.

Ранее сообщалось, что погибший вербовал американских военных для службы по контракту в ВСУ.