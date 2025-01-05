В конце декабря 2024 года Московский городской суд признал виновным гражданина США Спектора Евгения Мироновича, 48 лет, в шпионаже на Пентагон и назначил ему наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима со штрафом в размере 14 млн. рублей (около $128 500).

Как заявила ФСБ, “американец, действуя в интересах Пентагона и аффилированной с ним коммерческой организации, осуществил сбор и передачу иностранной стороне различных сведений по биотехнологической и биомедицинской тематикам, в том числе составляющих государственную тайну, для последующего создания США системы высокоскоростного генетического скрининга населения России”.

На разбирательство дела о шпионаже ушло всего два судебных заседания, Евгений Спектор признал свою вину в полном объеме. Делу был присвоен гриф секретности, поэтому заседание проходило при закрытых дверях.

Как сообщают российские СМИ, гражданин США Евгений Миронович Спектор является уроженцем Ленинграда, у него высшее образование и двое несовершеннолетних детей. Он занимал пост председателя в совете директоров компании “Медполимерпром”. Наказание в 15 лет фигурант встретил, не демонстрируя эмоций, вероятно, он надеется на обмен, как и другие осужденные по похожим делам.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

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