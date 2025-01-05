Украинский вопрос для старого нового Дональда Трампа, чья инаугурация состоится 20 января, остается одним из ключевых. Известно, что Трамп громко обещал закончить войну в течение одного дня, но без уточнения деталей, как именно он это сделает. Публично он не конкретизировал свою политику в отношении Украины, но его предыдущие заявления ставят под вопрос – как и будут ли Соединенные Штаты продолжать оставаться крупнейшим военным союзником Киева.

После победы на выборах в ноябре 2024 звонок президента Украины Владимира Зеленского был одним из первых: 6 ноября он поздравил Трампа с победой, они общались по телефону около получаса, при разговоре присутствовал Илон Макс, что было неожиданностью для украинского лидера. Тем не менее, как позже Зеленский сказал, что провел “прекрасный телефонный разговор” и “поздравил его (Трампа) с исторической и убедительной победой”.

Опасения с избранием Трампа связаны с тем, что 46-й президент может попытаться склонить Украину к миру на невыгодных для нее условиях, включая территориальные уступки или замораживание конфликта.

В своем первом интервью в 2025 году Зеленский сказал, что “он (Трамп) способен быть решающим в этой войне. Он может действительно остановить Путина, справедливее сказать — помочь нам остановить Путина. Он это может”, добавив “горячая стадия войны действительно может закончиться достаточно быстро, если Трамп будет силен в своей позиции, и желательно, чтобы эта позиция совпадала с европейскими коллегами”.

Однако Зеленский заявил, что положить конец почти трехлетней войне за один день не удастся, несмотря на амбициозные заявления избранного американского президента.

В ноябре в интервью Всемирной службе Би-би-си приближенный к избранному президенту, стратег Республиканской партии Брайан Ланза заявил, что приоритетом для будущей администрации Трампа в отношении Украины будет прекращение войны, а не возвращение всех территорий, захваченных Россией – это примерно одна пятая территории Украины. Отметим, что Ланза, как сообщает Би-Би-Си, не работает на Трампа и не выступает от имени его будущей администрации.

В 2024 году на роль специального посланника президента США по вопросам России и Украины был назначен Кит Келлог, 80-летний отставной генерал-лейтенант армии США. В июне 2024 года Келлог и Фредерик Х. Флейц представили Трампу подробный мирный план по прекращению войны в Украине, который предлагает прекращение огня на нынешних линиях фронта, заставляя Россию и Украину вступить в мирные переговоры, и продолжение военной помощи Украине, если она согласится на прекращение огня и мирные переговоры. Если Россия не согласится на прекращение огня и мирные переговоры, США увеличат поставки оружия Украине, которой не придется официально уступать оккупированные и аннексированные территории России, но она отложит свои планы по членству в НАТО на более длительный период времени, а территории, которые в настоящее время находятся под российской оккупацией, останутся под фактическим контролем России.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

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