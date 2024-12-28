В США начались построждественские распродажи

В США рождественские праздники знаменуют не только семейные торжества и обмен подарками, но и начало масштабных распродаж.

Спустя всего сутки после Рождества, главного зимнего праздника для американцев, магазины продают всю сезонную символику с большими скидками.

Начинается настоящий сезон охоты за выгодными предложениями и удачными покупками!

Так, в сети магазинов Dollar Tree, где на главных полках на смену рождественским украшениям уже пришла атрибутика ко Дню Святого Валентина, праздничная зимняя символика продается с 50%-ой скидкой.

В Walmart, крупнейшей сети розничной торговли в мире, также со скидкой 50% можно купить новогодние елки, украшения, гирлянды и даже праздничные сладости. К концу сезона распродаж цены могут опуститься еще ниже.

Поэтому сейчас предприимчивые американцы активно запасаются рождественскими товарами — от гирлянд до упаковочной бумаги —, но уже на будущий год.

Но приятные сюрпризы начинаются еще до Рождества – совершенно бесплатно можно получить лесную красавицу. Примерно за пару дней до Рождества такие магазины, как Home Depot, Lowe’s, Ace Hardware и елочные базары раздают нераспроданные елки.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship