21 декабря ФСБ России сообщила, что Оренбургский областной суд приговорил к 19 годам колонии строгого режима 31-летнего местного жителя за сотрудничество с ФБР США.

Имя осужденного не раскрывается. Приговор еще не вступил в законную силу.

“Решением Оренбургского областного суда вынесен обвинительный приговор жителю г. Оренбурга 1993 года рождения за совершение преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 274.1 (неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру Российской Федерации) и ст. 275 (государственная измена) УК России и ему назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима,” – говорится в сообщении.

Осужденному российскому гражданину также назначили штраф в 300 тысяч рублей, пишет “Медиазона” со ссылкой на пресс-службу суда. Также Медиазона сообщила имя осужденного – им оказался 31-летний сотруднику Оренбургской клинической больницы №2 Дмитрий Пикалов, который, как решил суд, незаконно скопировал персональные данные пациентов, “используя служебный компьютер и учетные записи сотрудников” медучреждения, а после этого — “установил контакт” с представителями ФБР и Бюро разведки и исследований Госдепартамента США.

ФСБ РФ провела расследование уголовного дела, возбужденного в отношении гражданина России, “задержанного в январе 2023 года за оказание помощи иностранной организации в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации, он передал представителям Федерального бюро расследований США установочные и иные персональные данные военнослужащих Российской Федерации”.

Отбывать срок Пикалов будет в колонии строгого режима.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

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