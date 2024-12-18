Россиянка, арестованная после полета из США во Францию без билета, попыталась сбежать в Канаду, сообщает VOA.

57-летнюю россиянку Светлану Дали, которая в ноябре долетела из Нью-Йорка в Париж без билета, снова арестовали – на этот раз при попытке сбежать из США в Канаду.

По данным ABC News, женщина, проживающая в Филадельфии, сняла с себя электронный браслет, который должна была носить на время судебного разбирательства, и села на автобус до Канады. Ее арестовали в городе Баффало, штат Нью-Йорк, после того, как она не смогла предъявить паспорт.

Дали удалось долететь рейсом американской авиакомпании Delta Airlines из Нью-Йорка в Париж 26 ноября, не имея при себе ни билета, ни паспорта. В аэропорту в Нью-Йорке она прошла незамеченной контроль безопасности для членов экипажа и зашла в самолет, пока сотрудники авиакомпании помогали другим пассажирам у гейта. Во время полета она пряталась в туалете, но сотрудники обнаружили Дали и сообщили о ней французским властям. По прилете в аэропорт Парижа женщину задержали и впоследствии отправили назад в США.

6 декабря суд в Нью-Йорке предъявил россиянке обвинение в незаконном проникновении на борт самолета. Ее отпустили на время суда при условии, что она будет носить электронный браслет, не покинет район своего проживания и сдаст документы, по которым она может путешествовать. Ее также обязали пройти обследование для оценки психологического состояния. Ранее Дали подала в суд, утверждая, что российские власти продали ее в рабство.